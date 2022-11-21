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Kolombiya'da yerleşim bölgesine küçük uçak düştü: 8 ölü

Kolombiya'nın Medellin kentindeki yerleşim bölgesine düşen küçük uçaktaki 2'si pilot 8 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 21.11.2022 - 22:54 Güncelleme: 21.11.2022 - 22:59 / Editör: Ozge Selin
Kolombiya'da yerleşim bölgesine küçük uçak düştü: 8 ölüKolombiya'da yayın yapan 'El Tiempo' haber sitesine göre, Medellin Belediye Başkanı Daniel Quintero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki yerleşim bölgesine küçük bir uçağın düştüğünü açıkladı.

YERLEŞİM BÖLGESİNE DÜŞTÜ

Quintero, kazada 2'si pilot 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Medellinli acil servis yetkilileri de uçağın 'Belen Rosales' yerleşim bölgesine düştüğünü ifade etti.

Kolombiya'da yerleşim bölgesine küçük uçak düştü: 8 ölü

BİNAYA ÇARPTI

Yetkililer, uçağın bölgedeki en az bir binaya çarptığını aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binaların arasından dumanların yükseldiği görüldü. Belen Rosales'in, Herrera Havaalanına oldukça yakın olduğu biliniyor. Dağlık bir bölgede bulunan Medellin'de zaman zaman uçak kazaları olabiliyor.

2016'DAKİ KAZADA 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, 29 Kasım 2016'da Kolombiya'nın Medellin kentinde dağlık araziye çakılmıştı. Uçakta bulunan 77 kişiden 71 kişi hayatını kaybetmişti.
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