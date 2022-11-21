İsveç'te skandal görüntü! Pençe-Kılıç Harekatı PKK/YPG yandaşlarını panikletti: 'NATO anlaşmasını iptal edin!'

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya Madrid'de varılan mutabakat sonucu Türkiye'nin tüm şartlarını kabul etmişti. İsveç, anayasaya terör ayarı getirmek için harekete geçmişken ülkeden skandal bir görüntü geldi. Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının" ve "Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının" iptalini istedi.

Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin tüm şartlarını kabul etmişti. Bu süreçte İsveç anayasada değişikliğe giderken ülkenden skandal görüntüler geldi. Türkiye, Pençe Kılıç Harekatı ile İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının hesabını sordu. Ülkedeki PKK/YPG destekçileri ise tutuştu.



PANİĞE KAPILDILAR



İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.



"NATO ANLAŞMASINI İPTAL EDİN"



Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının" ve "Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının" iptalini istedi. PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı.



ANAYASAYA TERÖR AYARI



İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasada teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtilmişti. Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece vakti Pençe-Kılıç Harekatı'nı başlattığını duyurdu. Dünyanın da ilgisini çeken harekata yabancı ajanslar geniş yer verdi. Gece ve gün boyu devam eden harekatla ilgili alınan son bilgilere göre, 89 hedef imha edildi. Aralarında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda terörist ise etkisiz hale getirildi. Türkiye karşıtı lobiler ve terörist elebaşları ABD'den medet umarak yardım çağrısında bulundu. Bu çağrılardan biri de NATO'ya girmek isteyen İsveç'te hükümetle arası bozulan ve PKK sempatizanlığı ile bilinen Amineh Kakabaveh'e ait.



Kakabaveh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda harekatla ilgili olarak yardım istedi ve o bölgeyi 'yalnız bırakmayın" çağrısında bulundu.



İsveç'te skandal görüntü! Pençe-Kılıç Harekatı PKK/YPG yandaşlarını panikletti: 'NATO anlaşmasını iptal edin!'

Skandal sözlere yer veren Kakabaveh, ikinci bir paylaşımında ise yine İsveç hükümetine seslenerek yaşananların çerçevesinde İsveç hükümetinin Türkiye'ye halen silah gönderip göndermeyeceğini sordu. İsveç hükümetinden utanç duyduğunu ifade eden Kakabaveh skandal söylemlerine devam ederek yarın 6'da eylem için toplanılacağını ifade etti.



Kakabaveh'in dışında Katar merkezli yayın kuruluşu Al-Jazeera'nın aktardığı bilgilere göre ise terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in paniği ve korkusu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya yansıdı. Al-Jazeera'nın yayınladığı paylaşımlara göre Abdi, "Bu operasyon bütün bölgeyi tehdit ediyor" ifadelerine yer verdi.











