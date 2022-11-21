Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de sivilleri öldüren ABD'nin Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone Türkiye'yi suçladı: Operasyonda hastane ve siviller hedef alınıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sınır ötesine başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı yabancı basında ve temsilcilerde yankısı sürüyor. Operasyonun ilk dakikalardan itibaren Türkiye'nin gücünü zayıflatmaya yönelik yapılan çeşitli açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin sivilleri hedef aldığını iddia eden ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, "Erdoğan, bir hastane dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı" dedi.

Ortadoğu'da bir çok bölgede terör örgütlerine mühimmat ve eğitim desteği veren ABD, Türkiye'yi sivilleri öldürmekle itham ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone, Taksim'de PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği hain bombalı saldırının ardından Türkiye'nin ekonomisini hedef alan The New York Times'ın haberini alıntılayarak Twitter'dan sivillerin öldürüldüğünü öne sürdü. Pallone aynı zamanda Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye devam edeceğini belirtti.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Erdoğan, bir hastane de dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı. Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını engellemek için çalışmamın bir başka nedeni de bu. Erdoğan'ın saldırganlık modeli, ABD askeri teçhizatı konusunda ona güvenemeyeceğimizi gösteriyor' ifadelerini kullandı.