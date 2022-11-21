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HDP'li Temelli'den terör örgütünü aklama çabası... Karkamış'taki hain saldırıyı PKK'nın yapmadığını savundu!

HDP Van Vekili Sezai Temelli, Gaziantep'te PKK/YPG'li teröristlerin gerçekleştirdiği ve biri çocuk iki şehit verdiğimiz hain saldırıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan Temelli, saldırıyı 'cihatçıların' gerçekleştirdiğini belirterek iktidarı hedef aldı.

HDP'li Temelli'den terör örgütünü aklama çabası... Karkamış'taki hain saldırıyı PKK'nın yapmadığını savundu!
Ekleme: 21.11.2022 - 22:40 Güncelleme: 21.11.2022 - 22:54 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Temelli'den terör örgütünü aklama çabası... Karkamış'taki hain saldırıyı PKK'nın yapmadığını savundu!
Gaziantep'in Karkamış ilçesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roket ve havan saldırısında 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ile beş yaşındaki Hasan Karataş yaşamını yitirdi. Aralarında beş aylık hamile bir kadının da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Hain saldırı sonrası HDP Van Vekili Sezai Temelli'den skandal bir açıklama geldi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ AKLAMA ÇABASI

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Temelli, terör örgütünü aklamaya çalışarak saldırıyı 'cihatçıların' yaptığını savundu.

HDP'li Temelli'den terör örgütünü aklama çabası... Karkamış'taki hain saldırıyı PKK'nın yapmadığını savundu!

Yaşananların 'senaryo' olduğunu öne süren Temelli, iktidarı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

'Karkamış'a atılan hedefsiz roketler İstiklal senaryosunu tamamlamaya yönelik. O bölge cihatçıların kontrolünde… Maalesef yine çocuklarımız, insanlarımız yaşamını yitirdi. Toplum olarak bu kadar büyük acılara son vermek için savaşa ve bu iktidara karşı çıkmalıyız.'
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