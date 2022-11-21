Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Çok daha ağır öneriler var bu bunlara ürkütücü gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere gittiği Katar dönüşünde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, son zamanlarda maliyetlerde artış olmamasına rağmen, marketlerin yüzde 30'a varan oranlarda zam yapmasına ilişkin soruya, "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım" dedi.