Dünya Türk SİHA'ları sonrası 2. şoku yaşadı: İlk balistik füze menzili ile gündeme oturdu

Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun Balistik füzesi Yunanistan'ın korkuturken, Dünya ülkelerinin dikkatini de üzerinde topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '561 kilometre menzili daha da uzatma adımını atacağız. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz' sözleri ise savunma sanayinde bir tarih daha yazıldığına işaret etti. 2002 yılında savunma ihtiyaçlarının yüzde 80'ini dışarıdan karşılayan Türkiye, 2022 itibarıyla artık yüzde 80 millilik oranına ulaştı. SABAH'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayideki hedefin 'Tam Bağımsız Türkiye' olduğunu söyledi.Sınırda dış desteklerle oluşturularak Türkiye'yi hedef alan terör organizasyonları, karanlık senaryolar ve bir mermiye bile ambargo koymaktan çekinmeyen NATO ve batılı devletler Türkiye için milli savunma hamlesini zorunlu kıldı. Devlet planlama teşkilatı 9. Kalkınma Planı'nda yer alan resmi verilere göre, 2000-2004 yılları arasında Türkiye savunma ihracatında Dünya'da 28. sırada yer alırken olurken, en fazla ithalat yapan ülkeler arasında beşinci oldu. Ancak veriler Türkiye'nin yerli ve milli savunma politikalarıyla neredeyse alt üst oldu. 2021 verilerine göre 2011-2015 ile 2016-2020 karşılaştırması yapıldığında Türkiye'nin silah ithalatı yüzde 59 düşüş gösterdi.Savunma sanayinde bağımsız olamayan milletlerin, geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını belirten Başkan Erdoğan, 2004 yılında savunma sanayi konusunda net bir tavır koyarak 'Artık dışarıdan alım istemiyoruz, projelerimiz yerli ve millî olacak' dedi. 2004 yılından bu yana azim ve kararlılıkla çalışan yerli ve milli savunma sanayi, yapılan atılımlarla bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Türkiye'nin bu başarısı, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur halklar ve topluluklar için de çok önemli bir umut kaynağı hâline geldi.Rize'de, ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun' Rize-Artvin havalimanından Sinop açıklarına fırlatılarak test edildi. Test görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye yine tüm dikkatleri topladı. Gizlilik içinde yürütülen ve yıllar süren bir çalışmanın ürünü olan bu füze, bilinen ilk testinde 456 saniyede 561 kilometreye ulaşarak Türkiye'nin elindeki en gelişmiş füzenin menzilini ikiye katlamış oldu. Tayfun balistik füze, savunma kabiliyetini ve askeri gücünü Avrupa ve ABD'den satın aldığı savunma sistemleri ve savaş uçaklarıyla geliştirmeyi hedefleyen Yunanistan'da kaygıyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Artık bizim Tayfunumuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor ve zevkle takip ediyorlar. Bunları şimdi çok daha ileri safhaya taşımanın gayretindeyiz. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanlıları çıldırttı. Devam eden süreçte inşallah bu adımlardan bir tanesi ve şimdi onun mesafesini artıracaklar. Yani 561 kilometre filan şu anda menzili bunu daha da uzatmak... Tabii bu 561 kilometre Yunanlıları tamamen Atina bunun menzili içinde diye ürkütmeye başladı, kırmızı alarm verdiler. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz' dedi.Başarılı milli hamlelerle sektörde uluslararası bir aktör haline gelen Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde sektörde faaliyet yürüten yaklaşık bin 500 firmada 85 bin nitelikli istihdam yapılıyor. Bu firmalar arasında TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUBİTAK SAGE, STM gibi isimler öne çıktı. 2021 yılında Savunma ihracatında Cumhuriyet tarihinde ilk kez 3 milyar dolar sınırı aşılırken, 170 ülkeye 228 ürün ihraç edildi. Milli Savunma Sanayii bileşenleri, mühimmattan hava, kara ve deniz araçlarına, insansız teknolojiye sahip savunma ürünlerine kadar her alanda üretim yaparken, ortaya konulan projeler uluslararası pazarda da Türkiye'nin alanını genişletti.Bakü Fatihi Nuri Killigil Paşa'nın 1930 yılında aldığı kömür fabrikasında tabanca ve mermi üretmesiyle ilk adımlarını atan milli savunma sanayi, bugün SİHA, insansız savaş uçağı, milli muharip uçak gibi dev projeler üreten Uluslararası bir sektör öncüsüne dönüştü. Türkiye, güvenlik güçlerinin kullandığı ateşli silahları yüzde 90 oranında millileştirdi. Piyade tüfeğinden keskin nişancıya, hatta bomba atara kadar Mehmetçik artık yerli ve milli silahların tetiğine basıyor.Milli savunma sanayiinde personel güvenliğine yönelik ise önemli adımlar atıldı. Vuran, Ejder Yalçın, Pars gibi tekerlekli ve paletli zırhlı araçlar Mehmetçiğin operasyonel güvenliğini artırarak başarılı sonuçlara katkı sağladı. SABAH'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir 'Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen, sınırları içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabilmesini, sınırları dışında barış harekâtları yürütebilmesini, savunma sanayinde bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçludur. Hedefimiz savunma sanayiinde Tam Bağımsız Türkiye olabilmektedir.' dediBirçok milli kara aracının başında 9 kişilik personel kapasitesi bulunan yüksek seviye koruma sağlayan 'Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Vuran' personel güvenliğini sağlayan araç listesinin başında geldi. Uçak, tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız hava aracı ve füze sistemlerinin motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilip üretilmesi amacıyla da projeler başlatıldı. ANKA insansız hava aracı, yerli motorla ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu motorun farklı varyasyonları üzerinde çalışmalar da devem ederken, genel maksat helikopteri Gökbey'de kullanılacak turboşaft motorunun geliştirme ve test süreçleri devam ediyor. ALTAY Tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi ile Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonun ilk prototipini çalıştırıldı. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motorunun ilk teslimini 2022 yılı gerçekletirilecek.. Yeni Turbojet Motoru ARAT Projesi başlatıldı.