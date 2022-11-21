CHP’li emekli Amiral Türker Ertürk'ten Demirtaş ve HDP'ye güzellemeler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinde başlattığı 'Pençe-Kılıç' harekatında bugüne dek 89 hedef yerle bir edildi. TSK’nın, 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi. Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu ileri süren Ertürk, hükümeti hedef alarak "Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu 'Pençe-Kılıç' harekatında şimdiye dek 89 hedef imha edildi. Terör yuvalarının yerle bir edildiği operasyonlar devam ederken Halk TV yayınına katılan CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi. Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu ileri süren Ertürk, hükümeti hedef alarak "Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor." dedi.Ertürk şu ifadeleri kullandı:Tabii ki Selahattin Demirtaş'a HDP'nin yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor ama biz de düşüyor. Bakınız biz de onlara doğru adım atmalıyız ki onlar da Türkiye'nin partisi olma yolunda adım atsınlar. Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor. Niçin? Çünkü bugün Kürt oyları üzerinde belirleyici olan Selahattin Demirtaş."