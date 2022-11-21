  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 19,05 - 19,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Soylu ve Bakan Özer’den saldırıda şehit olan öğretmenin ailesine taziye ziyareti...

Terör örgütü PKK/YPG terör örgütünün roketli saldırısının ardından Gaziantep’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görev yaptığı okulda şehit olan sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu ve Bakan Özer’den saldırıda şehit olan öğretmenin ailesine taziye ziyareti...
Ekleme: 21.11.2022 - 21:54 Güncelleme: 21.11.2022 - 22:01 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu ve Bakan Özer’den saldırıda şehit olan öğretmenin ailesine taziye ziyareti...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karkamış ilçesinde yaptıkları incelemelerin ardından Nizip'e geçerek, roketli saldırıda görev yaptığı okulda şehit olan sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu ve Bakan Özer’den saldırıda şehit olan öğretmenin ailesine taziye ziyareti...

Taziye evini ziyaret eden Bakan Soylu ve Bakan Özer, burada baba Mustafa Alkan ile görüşerek, başsağlığı diledi. Bakan Soylu ve Bakan Özer, kendilerine sarılarak gözyaşı döken baba Alkan ile bir süre görüştü. Soylu ve Özer, Ayşenur Alkan'ın kanının yerde bırakılmadığını belirterek, bundan sonra da gerekenin yapılacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan ile Bakan Akar arasındaki kritik görüşme! Bilgi aldı, talimat verdi
AK Partili Tunç'tan 12 baronun hava harekatına karşı bildiri yayınlamasına sert tepki! 'Tarihe kara leke olarak geçecek'
Zelenskiy NATO'ya seslendi! 'Rusya'yı terör devleti ilan edin'
Suya indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş ABB Meclisi'nde kendini böyle savundu! 'Su zenginlere pahalı geliyor'
HDP'nin 'Pençe Kılıç' protestosuna müdahale! 47 gözaltı...
Bakan Soylu ve Bakan Özer’den saldırıda şehit olan öğretmenin ailesine taziye ziyareti...
İBB Meclisi'nde Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası tartışması: Yalanı bu kadar kurumsal hale getirmek tehlikelidir
HDP'li Gergerlioğlu'nun 'Bize başvurdular' dediği asker ailesinden açıklama! 'Canımızı veririz HDP'den medet ummayız'
İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: Teröre karşı 'somut adım' vurgusu!
Terör örgütü YPG/PKK'nın hain saldırısına misliyle karşılık verildi! Ateşlenen mermilere şehitlerin isimleri yazıldı...
İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla bağlantılı 5 şüpheliye tutuklama! 'Hüsam' kod adlı terörist de aralarında
Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na yönelik yapılan eleştirilere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cevap verdi: Terör siyasetinin üyesi olarak konuşuyorlar
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Karkamış'taki roketli saldırıda 1'i çocuk 2 vatandaş hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christofer Burger Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na yönelik yaptığı açıklamada Türkiye'yi saygı duymaya davet etti
AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye sert tepki: Tarafınız terör örgütü mü yoksa millet mi?
12 baro, Pençe Kılıç Harekatı’na karşı ortak açıklama yaptı
İzmir’i yine sağanak vurdu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye çok kilit ve önemli bir rol oynadı
Dünya Türk SİHA'ları sonrası 2. şoku yaşadı: İlk balistik füze menzili ile gündeme oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize rahatsızlık verenlere bedelini ödetiriz
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor

Herkes hazine bulmak için giriyordu: Dağın tepesindeki büyük tehlike ortaya çıktı

Herkes hazine bulmak için giriyordu: Dağın tepesindeki büyük tehlike ortaya çıktı

Otomotivde ÖTV matrahlarına yeni düzenleme: İşte en çok satan modellerde fiyat değişimi

Otomotivde ÖTV matrahlarına yeni düzenleme: İşte en çok satan modellerde fiyat değişimi

Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar

Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar

İstanbul'da farklı türde onlarca hayvana ait postlar ele geçirildi

İstanbul'da farklı türde onlarca hayvana ait postlar ele geçirildi

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor