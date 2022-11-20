Asılsız 'uyuşturucu' tezgahı! 'AK Parti ve MHP'lilerin yeğeni dediler CHP'lilerin akrabası çıktı!

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "AKP ve MHP'li başkanların yeğenleri uyuşturucudan tutuklandı" haberlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Doğrulama Servisi tarafından yapılan açıklamada haberin, iletişim fakültesi derslerinde işlenmesi gereken türden, eşsiz bir dezenformasyon örneği olduğu belirtildi.

Bugün birçok haber sitesi 'Erzincan'da, 25 kilo uyuşturucu ele geçirilen aracın içinden AKP'li belediye başkanı ve ilçe başkanının yeğeni ile MHP'li ilçe başkanının yeğeni çıktı. Araçtaki toplam üç şüpheli tutuklandı' haberini kamuoyuyla paylaştı.Terör örgütünün yayın organına dayandırılan haberler ise asılsız çıktı. Bahse konu kişilerin yakın akrabalarının CHP'de görev yaptığı belirtildi.AMCASINI YAZMAYIP 6. DERECE AKRABASINI KULLANDILARİddialara dayandırılan AK Parti - MHP yakınlığı ise 4 ve 6'ncı derece akraba (teyzesinin kayınbiraderi vb) olduğu ortaya çıktı.Söz konusu operasyonda yakalanan Diyar Bingöl isimli şahsın, AK Parti Bingöl Karlıova İlçesi Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile '6. derece akraba' olduğu, amcası Sıddık Bingöl'ün iseCHP Bingöl Karlıova ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı.Serdar Demir isimli şahsın ise, MHP Bingöl Karlıova İlçesi Teşkilatı yönetim kurulunda görünen Şevket Demir'in '4.Derece akrabası (Teyzesinin Kayınbiraderi) olduğu, Mücahit Altun isimli şahsın dayısı Hamdi Altun'un, CHP Bingöl Karlıova ilçe teşkilat üyesi ( 2007-2010 ), diğer dayısı Necati Altun'un isimli şahsın MHP Bingöl Karlıova ilçe teşkilat üyesi olduğu belirlendi.