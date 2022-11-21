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AK Partili Tunç'tan 12 baronun hava harekatına karşı bildiri yayınlamasına sert tepki! 'Tarihe kara leke olarak geçecek'

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, 12 ilin barosunun, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na karşı ortak bildiri yayımlamasına ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da teröristleri inlerine hapsedecek, onların destekçilerine asla fırsat vermeyecektir. Bu hadsiz açıklama, görevleri hukuk ve adaleti savunmak, yaşam hakkının yanında durmak olan baroların tarihine kara leke olarak geçecektir. Hainlere karşı tek bir sözü olmayanların güvenlik güçlerimizi operasyonları durdurmaya davet etmeleri terörü savunmak, teröristin yanında olmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili Tunç'tan 12 baronun hava harekatına karşı bildiri yayınlamasına sert tepki! 'Tarihe kara leke olarak geçecek'
Ekleme: 21.11.2022 - 21:45 Güncelleme: 21.11.2022 - 21:53 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Tunç'tan 12 baronun hava harekatına karşı bildiri yayınlamasına sert tepki! 'Tarihe kara leke olarak geçecek'
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç yaptığı yazılı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden 12 ilin barosunun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na karşı ortak bildiri yayımlamasına tepki gösterdi.

Söz konusu baroların ortak açıklama yaparak Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın durdurulmasını istemelerini 'garabet' olarak nitelendiren Tunç, 'Ülkemizin birliğine, milletimizin canına, yavrularımızın istiklaline kasteden, çocuk kadın demeden alçakça saldıran hainlere karşı tek bir sözü olmayanların güvenlik güçlerimizi operasyonları durdurmaya davet etmeleri terörü savunmak, teröristin yanında olmaktır.' ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

'Baroların görevi, ülkemizin, milletimizin huzuruna kast edenlerin yanında durmak değil, hukukun ve adaletin tecellisine destek olmaktır. Güvenlik güçlerimiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da teröristleri inlerine hapsedecek, onların destekçilerine asla fırsat vermeyecektir. Bu hadsiz açıklama, görevleri hukuk ve adaleti savunmak, yaşam hakkının yanında durmak olan baroların tarihine kara leke olarak geçecektir.'
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AK Partili Tunç'tan 12 baronun hava harekatına karşı bildiri yayınlamasına sert tepki! 'Tarihe kara leke olarak geçecek'
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