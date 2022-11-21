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Beyaz Gazete
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AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye sert tepki: Tarafınız terör örgütü mü yoksa millet mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın üzerinden 2 güne yakın zaman geçerken CHP'den bir açıklama gelmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu durumu eleştirdi. Dağ, "Terörle mücadelenin, birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat CHP’den bu yönde bir yaklaşım göremiyoruz. CHP’nin sistematik hale gelen bu politikası, bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. " dedi.

AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye sert tepki: Tarafınız terör örgütü mü yoksa millet mi?
Ekleme: 21.11.2022 - 16:31 Güncelleme: 21.11.2022 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye sert tepki: Tarafınız terör örgütü mü yoksa millet mi?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin 36 saattir Pençe Kılıç Harekatı'na dair bir destek açıklaması yapmadığını belirtti, 'Terörle mücadelenin, birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat CHP'den bu yönde bir yaklaşım göremiyoruz. CHP'nin sistematik hale gelen bu politikası, bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür.' dedi.

36 SAATTİR SES YOK

Dağ'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta terör örgütü PYD tarafından Taksim'de bir bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kılıç harekâtıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon terör örgütü yandaşları dışında toplumun tüm kesimlerinden büyük bir destek görmüştür. Operasyonun başlamasının ardından 36 saat geçmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li yöneticilerden herhangi bir açıklama gelmedi.

'CHP'NİN BU TAVRI MİLLİ GÜVENLİK MESELESİNE DÖNÜŞTÜ'

Terörle mücadelenin, birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat CHP'den bu yönde bir yaklaşım göremiyoruz. CHP'nin sistematik hale gelen bu politikası, bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür.

'KILIÇDAROĞLU NEDEN SESSİZ?'

CHP tarafından PYD'nin terör örgütü olarak görülmediğini biliyoruz. Ancak PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu aşikârdır. Her fırsatta, devleti ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için video çeken, son örnekte olduğu gibi borsanın yükselişi ve doların sabit kalması konusunda bile uzun uzun açıklamalar yapan Sayın Kılıçdaroğlu, neden bu konuda sessiz kalmaktadır
Daha önce sınır ötesi operasyona destek verdiği için HDP'den tepki gören CHP Genel Başkanı, bunun tekrar etmesinden mi çekinmiştir?

'BAKALIM MYK SONRASI BİR TEPKİ VEREBİLECEK CESARETLERİ OLACAK MI?'

Görünen o ki; tezkereye 'hayır' dediği için PKK ve PYD'den teşekkür alan Kemal Kılıçdaroğlu bu durumdan hoşnut olmuştur. Belli ki CHP Genel Başkanı için terör örgütünün takdirini almak milletin teveccühünü kazanmaktan daha değerlidir. Bakalım bugünkü MYK toplantısı sonrası parti sözcüleri bu meselede sessiz kalmaya devam mı edecek, yoksa bir tepki verecek cesareti bulabilecek mi?

'CHP TARAFINI SEÇMELİ'

HDP bile net bir şekilde tavrını belli etmişken CHP'nin aklının bulanık olduğunu görüyoruz. CHP, milletin tarafında mı yoksa terör örgütünün tarafında mı olduğuna karar vermelidir.
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