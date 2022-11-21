  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti'li Kurtulmuş'tan dayanışma çağrısı: Teröristin iyisi kötüsü olmaz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin sınır ötesindeki operasyonlarında komşu ülkelerdeki dost ve kardeş sivil halka karşı en ufak bir zarar verilmediğini ve tamamen terör yuvalarının hedef alındığını belirterek ,"Biz teröre karşı kararlı duruşumuzu sergilemek mecburiyetindeyiz. Bu bizim milli bekamız bakımından zorunludur. Aynı zamanda bütün ülkeleri de insanlık düşmanı terör örgütlerinin tamamına karşı insanlık cephesinde dayanışmaya çağırıyoruz." dedi.

AK Parti'li Kurtulmuş'tan dayanışma çağrısı: Teröristin iyisi kötüsü olmaz
Ekleme: 21.11.2022 - 11:32 Güncelleme: 21.11.2022 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Kurtulmuş'tan dayanışma çağrısı: Teröristin iyisi kötüsü olmaz
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bakü'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti'li Kurtulmuş'tan dayanışma çağrısı: Teröristin iyisi kötüsü olmaz

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

Kurtulmuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi terör operasyonlarına ilişkin değerlendirmede de bulunarak terörle mücadeleyi kaynağında vermek mecburiyetinde olduklarını belirtti. Türkiye'nin hemen sınırların ötesinde uzun yıllardır ülkeyi rahatsız eden, Türkiye'ye çok ağır bedeller ödettiren bir terör kaynağı bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, 'Maalesef bu terör örgütleri sadece kendi başlarına değiller. Aldıkları birtakım destekler var. Lojistik destek, siyasi destek, silah desteği hatta istihbarat destekleri var. Orada onların Türkiye'ye zarar vermesini önleyecek operasyonlar uzunca bir süredir devam ediyor. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde nerede terör örgütleri tespit edilmişse zaman zaman nokta operasyonlarıyla zaman zaman da iki gündür yapıldığı gibi havadan operasyonlarla bu işler sürdürülüyor.' diye konuştu.

'TERÖRİSTİN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ'

Kurtulmuş, terör örgütlerinin bazı güçlerce vekalet savaşlarında araç olarak kullanıldığını çok iyi bildiklerini belirterek, 'Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Hiçbir ülkenin kendi çıkarları için terör örgütlerine destek vermemesi lazım. Biz teröre karşı kararlı duruşumuzu sergilemek mecburiyetindeyiz. Bu bizim milli bekamız bakımından zorunludur. Aynı zamanda bütün ülkeleri de insanlık düşmanı terör örgütlerinin tamamına karşı insanlık cephesinde dayanışmaya çağırıyoruz.' ifadelerini kullandı.

TERÖRE KARŞI MÜCADELE

Tüm ülkelerin hiçbir ayrım gözetmeksizin teröre karşı mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

'Türkiye'nin bu operasyonlarının asla komşu ülkelerimize zarar vermek amacı taşımadığı, komşu ülkelerimizdeki dost ve kardeş sivil halka karşı en ufak bir zarar vermediğini, tamamen terör yuvalarını hedef alan operasyonlar olduğunu bilinmesini arz ederim. Ümit ederiz ki tüm dünyada terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele verilir. Terörün arkasındaki destekler çekilirse çok kısa bir süre içerisinde, bir hafta, on gün içerisinde dünyada terör örgütü kalmaz. Ama maalesef bir taraftan dost ilişkisi devam eden bazı ülkelerin bu terör örgütlerine destek verdiklerini görüyoruz.' Kurtulmuş'a, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, YAP Genel Başkanvekili Tahir Budagov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili Orhan Erdem, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Mehmet Ceylan ile Afif Demirkıran da eşlik etti.

AK Parti'li Kurtulmuş'tan dayanışma çağrısı: Teröristin iyisi kötüsü olmaz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye çok kilit ve önemli bir rol oynadı
Dünya Türk SİHA'ları sonrası 2. şoku yaşadı: İlk balistik füze menzili ile gündeme oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize rahatsızlık verenlere bedelini ödetiriz
Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Çok daha ağır öneriler var bu bunlara ürkütücü gelebilir
Bakan Süleyman Soylu, roketli saldırıya ilişkin ayrıntıları açıkladı
PKK'ya destek yarışı başladı: STK görünümlü yapılar Pençe-Kılıç Harekatı'nın durdurulması için çağrı yaptı
AK Partili Dağ, Demirtaş'a haddini bildirdi
TL'ye büyük katkı sağlayacak! Bakan Nebati: Bugün Borsa İstanbul'da işleme başladı
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı
Türkiye'den dünya harp tarihine geçecek hamle: Kızılelma sahada tüm dengeleri değiştirecek
Jens Stoltenberg: Türkiye'yle NATO sürecinin uzaması oldukça normal
Terör örgütüne 'Pençe' darbesi
AK Parti'li Kurtulmuş'tan dayanışma çağrısı: Teröristin iyisi kötüsü olmaz
İsveç'te skandal görüntü! Pençe-Kılıç Harekatı PKK/YPG yandaşlarını panikletti: 'NATO anlaşmasını iptal edin!'
İstiklal'deki terör saldırısında flaş: Terörist Albashir'in ifadesi ortaya çıktı! Cesaret hapı içirip yolladılar
Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de sivilleri öldüren ABD'nin Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone Türkiye'yi suçladı: Operasyonda hastane ve siviller hedef alınıyor
Bakan Özer açıkladı: İstiklal saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri okullarda yaşatılacak
CHP’li emekli Amiral Türker Ertürk'ten Demirtaş ve HDP'ye güzellemeler
Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye tehdit: Ölümcül bir hata olur
Pençe Kılıç Harekatı'nın emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor

Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar

Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar

Merakla beklenen tarihi Bakan Nebati açıkladı: Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek

Merakla beklenen tarihi Bakan Nebati açıkladı: Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek

Herkes hazine bulmak için giriyordu: Dağın tepesindeki büyük tehlike ortaya çıktı

Herkes hazine bulmak için giriyordu: Dağın tepesindeki büyük tehlike ortaya çıktı

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor