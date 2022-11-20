Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK/YPG mevzileri vuruluyor: Hainler için hesap zamanı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Ayn elArab'taki (Kobani) bölücü hedefleri imha etti.Milli Savunma Bakanlığı resmi soyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenleniğini duyurdu.Bakanlık, paylaşımında 'Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırının hesabı soruluyor' ifadelerini kullandı. Bu gelişme üzerine Asker kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, resmi sosyal medya hesabıTwitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.'Bir gece ansızın...' ifadelerini kullanan Çelebi, paylaşımında savaş jetlerinin fotoğraflarına yer verdi.Öte yandan TSK'ya ait büyük bir konvoyun Bab Al Salama bölgesinden Suriye'ye girdiği iddia edildi.Kahraman ordumuzun düzenlediği hava harekatı sonrası HDPKK'nın etekleri tutuştu.HDP'nin Avrupa Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de bulunan YPG terör örgütüne başlattığı hava harekatını durdurma çağrısındabulundu.Savaş uçaklarımızın eş zamanlı vurmaya devam ettiği yerler.Suriye Kuzeyi;▪️Tel Rıfat ve çevresi▪️Ayn El Arab (Kobani)▪️Derbesiye▪️Maranez▪️Malikiye▪️Ayn İsa▪️Ayn DagneIrak Kuzeyi;▪️Kandil▪️Süleymaniye▪️SincarBölge kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava harekatı sonrası çok sayıda ölü ve yaralı terörist olduğunu aktarıyor.▪️PKK/YPG elebaşları, ABD ve Rusya'dan Türkiye'nin operasyonunu durdurması için yardım istiyor.TSK, hava harekatında Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahasını da kullandı. Rusya kontrolündeki hava sahası yıllar sonra Türk savaş uçaklarına açıldı