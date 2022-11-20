Mehmetçik vurdu, ses HDP’den geldi! Terör örgütünün sözcülüğünü yaptılar

Türkiye, Suriye ve Irak’ın kuzeyine yönelik hava harekâtı başlattı. Terör örgütünün siyasi kolu HDP’nin Avrupa temsilciliği, harekâtın ardından “Saldırılar derhal durdurulmalı” çağrısı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla Suriye'ye ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekâtının başlatıldığını duyurdu.



PKK HEDEFLERİ VURULDU



İran-Irak sınırında yer alan Kandil dağı bölgesi ile Sincar'da tespit edilen PKK hedefleri, gece operasyon yapabilme kabiliyeti olan Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı 181'inci Filo ve 182'in filodan kalkan F16 ile F4'ler tarafından lazer güdümlü milli füzelerle imha edildi.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜLÜĞÜ YAPTILAR



Harekâtın ardından ilk ses terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'den geldi. Terör örgütünün sözcülüğüne soyunan HDP, "Saldırılar derhal durdurulmalı" çağrısında bulundu.



"TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI BOMBALIYOR"



HDP'nin Avrupa temsilciğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk savaş uçaklarının Kuzey Doğu Suriye'deki bölgeleri bombaladığı belirtilirken, "Tüm saldırılar derhal durdurulmalı" çağrısında bulunuldu.

