  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmetçik vurdu, ses HDP’den geldi! Terör örgütünün sözcülüğünü yaptılar

Türkiye, Suriye ve Irak’ın kuzeyine yönelik hava harekâtı başlattı. Terör örgütünün siyasi kolu HDP’nin Avrupa temsilciliği, harekâtın ardından “Saldırılar derhal durdurulmalı” çağrısı yaptı.

Ekleme: 20.11.2022 - 02:22 Güncelleme: 20.11.2022 - 02:23 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığı, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla Suriye'ye ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekâtının başlatıldığını duyurdu.

PKK HEDEFLERİ VURULDU

İran-Irak sınırında yer alan Kandil dağı bölgesi ile Sincar'da tespit edilen PKK hedefleri, gece operasyon yapabilme kabiliyeti olan Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı 181'inci Filo ve 182'in filodan kalkan F16 ile F4'ler tarafından lazer güdümlü milli füzelerle imha edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜLÜĞÜ YAPTILAR

Harekâtın ardından ilk ses terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'den geldi. Terör örgütünün sözcülüğüne soyunan HDP, "Saldırılar derhal durdurulmalı" çağrısında bulundu.

"TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI BOMBALIYOR"

HDP'nin Avrupa temsilciğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk savaş uçaklarının Kuzey Doğu Suriye'deki bölgeleri bombaladığı belirtilirken, "Tüm saldırılar derhal durdurulmalı" çağrısında bulunuldu.
Mehmetçik vurdu, ses HDP’den geldi! Terör örgütünün sözcülüğünü yaptılar
Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK/YPG mevzileri vuruluyor: Hainler için hesap zamanı
TÜMSİAD heyeti ile görüşen Bakan Nebati: KOBİ'lerimizi desteklemeye devam edeceğiz
İstanbullunun metro çilesi bitmiyor: Arıza nedeniyle bir saatten fazla beklemek zorunda kaldılar
Türkiye’nin keskinleşen üstünlüğü manşetlerde: Financial Times Başkan Erdoğan’ın ustalığına övgü yağdırdı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama
Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'in başı dertte!
Bakan Koca: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı
Öğretmenler Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlemedi
Kim Jong-un, kıtalararası balistik füzeyi doğrulayıp tehdit etti: Nükleer silahla karşılık veririz
Başkan Erdoğan'dan kardeşi vefat eden Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı
Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular ortaya çıktı: Çivi ile güçlendirmişler
ASELSAN'ın yeni silahı: Sınır ve üs savunmasında kullanılacak
İstiklal'deki bombalı saldırıda yeni gelişme: Teröristleri Türkiye'ye geçiren iki kişi yakalandı
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyon! 11 DEAŞ'lı yakalandı
Karadeniz gazı karaya bağlandı: 700 milyar dolarlık dev enerji
Yerli otomobil Togg için yeni uygulama geliyor: Yüzde 25 indirim olacak
Bakan Soylu CHP'li dört belediyeyi işaret edip açıkladı: Terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış! 'İddiaları ispatlamayan şerefsizdir'
19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Merakla beklenen tarihi Bakan Nebati açıkladı: Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek

Merakla beklenen tarihi Bakan Nebati açıkladı: Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor