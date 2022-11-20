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Macron'a tokat! Fransa Cumhurbaşkanı bir kadın tarafından saldırıya uğradı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa'da kadın protestocuların eleştiri odağı oldu. Hükümetin politikalarını ve yaşanan ekonomik krizi protesto eden bir kadın Macron'a tokat attı.

Macron'a tokat! Fransa Cumhurbaşkanı bir kadın tarafından saldırıya uğradı!
Ekleme: 20.11.2022 - 19:41 Güncelleme: 20.11.2022 - 19:59 / Editör: Ozge Selin
Macron'a tokat! Fransa Cumhurbaşkanı bir kadın tarafından saldırıya uğradı!
Fransa'da yaşanan kriz nedeni ile eleştirilerin odağında olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıya uğradı. Fransa'da hükümetin politikalarını ve yaşanan ekonomik krizi protesto eden kadın şiddete başvurdu.

Macron'a tokat! Fransa Cumhurbaşkanı bir kadın tarafından saldırıya uğradı!

Protestocu kadınlarından birinin Macron'a tokat attığı görüldü. Geri çekilen Macron'a korumaları yardımcı olurken, tokat atan kadını da etkisiz hale getirdiler.
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