  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB, İstiklal'deki bankları usulsüz tutmuş! İstiklal Caddesi'ndeki banklar geçen yıl kalkmalıymış

İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz hafta PKK/YPG'li teröristin bir banka bıraktığı bomba ile gerçekleşen terör saldırısının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) konulan banklara çevrildi. İstanbul Valiliği kararıyla kaldırılan bankların Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı olduğu için hiç konulmaması gerektiği, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla da geçtiğimiz yıl kaldırılması gerektiği ortaya çıktı.

İBB, İstiklal'deki bankları usulsüz tutmuş! İstiklal Caddesi'ndeki banklar geçen yıl kalkmalıymış
Ekleme: 20.11.2022 - 09:05 Güncelleme: 20.11.2022 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
İBB, İstiklal'deki bankları usulsüz tutmuş! İstiklal Caddesi'ndeki banklar geçen yıl kalkmalıymış
Kurul'un geçtiğimiz yıl yazı yazarak bankların kaldırmasını istediği İBB, alanı izinsiz ve aykırı uygulamalardan arındırmadığı gibi, bankların tarihi ve anıtsal yapılar ile zemin yapısına müdahale etmeyen, kent estetiği ile uyumlu olacak şekilde İstiklal Caddesi ziyaretçilerinin kullanımını rahatlatan ve konforlarını iyileştiren kent mobilyası ölçeğinde olduğu cevabını verdi.

BANK ISRARINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kurul, geçen yıl kasım ayında İBB'nin verilen sürede aykırı ve izinsiz uygulamaya son vermemesi üzerine suç duyurusunda bulundu. Alanın onaylı düzenleme projesine uygun hale getirilmesine dair karar verilmesine rağmen İBB'nin işlem yapmaması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevliler hakkında soruşturma başlattı. İBB, İstanbul Valiliğindeki idari soruşturmada da, kent mobilyalarını tarihi doku dikkate alınarak herhangi bir montaj ve müdahale içermeyecek şekilde tasarlandığını, bankların yer yön değiştirme özelliğine sahip olduğunu, sit alanına ve tescilli yapılara zarar vermediğini ileri sürdü.

BİRDEN ÇOK YASAĞI ISRARLA İHLAL

İBB'nin, Kurul'un kararlarına aykırı hareket ettiği, korunması gerekli taşınmaz sit alanlarında inşai ve fiziki müdahalede bulunamama, kullanımlarını değiştirme gibi birçok yasağı ihlal ettiği belirlendi. Şehrin en önemli alanlarından biri olan İstiklal Caddesi'ndeki usulsüz imalatların Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına rağmen onaylı projelere uygun hale getirilmemesinde ısrar edildiği de İBB tarafından verilen cevaplarda gözler önüne serildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, Etüd Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekci, Yapı İşleri Şube Müdürü Hakan Genç hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan ön inceleme yapılması gerektiği belirlendi.
AK Parti'den Pençe Kılıç açıklaması: Bedel ödetmeye devam ediyoruz
Bakan Akar'dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı açıklaması: İnleri başlarına yıkıldı
İBB, İstiklal'deki bankları usulsüz tutmuş! İstiklal Caddesi'ndeki banklar geçen yıl kalkmalıymış
Mehmetçik vurdu, ses HDP’den geldi! Terör örgütünün sözcülüğünü yaptılar
Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK/YPG mevzileri vuruluyor: Hainler için hesap zamanı
TÜMSİAD heyeti ile görüşen Bakan Nebati: KOBİ'lerimizi desteklemeye devam edeceğiz
İstanbullunun metro çilesi bitmiyor: Arıza nedeniyle bir saatten fazla beklemek zorunda kaldılar
Türkiye’nin keskinleşen üstünlüğü manşetlerde: Financial Times Başkan Erdoğan’ın ustalığına övgü yağdırdı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama
Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'in başı dertte!
Bakan Koca: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı
Öğretmenler Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlemedi
Kim Jong-un, kıtalararası balistik füzeyi doğrulayıp tehdit etti: Nükleer silahla karşılık veririz
Başkan Erdoğan'dan kardeşi vefat eden Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı
Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular ortaya çıktı: Çivi ile güçlendirmişler
ASELSAN'ın yeni silahı: Sınır ve üs savunmasında kullanılacak
İstiklal'deki bombalı saldırıda yeni gelişme: Teröristleri Türkiye'ye geçiren iki kişi yakalandı
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyon! 11 DEAŞ'lı yakalandı
Karadeniz gazı karaya bağlandı: 700 milyar dolarlık dev enerji
Yerli otomobil Togg için yeni uygulama geliyor: Yüzde 25 indirim olacak
19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Merakla beklenen tarihi Bakan Nebati açıkladı: Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek

Merakla beklenen tarihi Bakan Nebati açıkladı: Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği dönemi 1 Aralık’ta başlıyor