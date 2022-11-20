İBB, İstiklal'deki bankları usulsüz tutmuş! İstiklal Caddesi'ndeki banklar geçen yıl kalkmalıymış

Kurul'un geçtiğimiz yıl yazı yazarak bankların kaldırmasını istediği İBB, alanı izinsiz ve aykırı uygulamalardan arındırmadığı gibi, bankların tarihi ve anıtsal yapılar ile zemin yapısına müdahale etmeyen, kent estetiği ile uyumlu olacak şekilde İstiklal Caddesi ziyaretçilerinin kullanımını rahatlatan ve konforlarını iyileştiren kent mobilyası ölçeğinde olduğu cevabını verdi.Kurul, geçen yıl kasım ayında İBB'nin verilen sürede aykırı ve izinsiz uygulamaya son vermemesi üzerine suç duyurusunda bulundu. Alanın onaylı düzenleme projesine uygun hale getirilmesine dair karar verilmesine rağmen İBB'nin işlem yapmaması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevliler hakkında soruşturma başlattı. İBB, İstanbul Valiliğindeki idari soruşturmada da, kent mobilyalarını tarihi doku dikkate alınarak herhangi bir montaj ve müdahale içermeyecek şekilde tasarlandığını, bankların yer yön değiştirme özelliğine sahip olduğunu, sit alanına ve tescilli yapılara zarar vermediğini ileri sürdü.İBB'nin, Kurul'un kararlarına aykırı hareket ettiği, korunması gerekli taşınmaz sit alanlarında inşai ve fiziki müdahalede bulunamama, kullanımlarını değiştirme gibi birçok yasağı ihlal ettiği belirlendi. Şehrin en önemli alanlarından biri olan İstiklal Caddesi'ndeki usulsüz imalatların Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına rağmen onaylı projelere uygun hale getirilmemesinde ısrar edildiği de İBB tarafından verilen cevaplarda gözler önüne serildi.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, Etüd Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekci, Yapı İşleri Şube Müdürü Hakan Genç hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan ön inceleme yapılması gerektiği belirlendi.