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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görüntüleri ortaya çıktı

Pençe Kılıç Harekatı'nın başlatıldığı ana dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a harekata dair ayrıntıları ve planlamaları aktardığı anlar ve Erdoğan'ın onaylayarak talimatlandırması yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Ekleme: 20.11.2022 - 11:26 Güncelleme: 20.11.2022 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Pençe Kılıç Harekatı'nın başlatıldığı ana dair görüntüler paylaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın incelediği operasyon detaylarına onay vererek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı talimatlandırdığı anlar kameralara böyle yansıdı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan teröristlerin gerçekleştirdiği Taksim saldırısının ardından bunun karşılıksız kalmayacağını ve mutlaka ağır bir bedel ödetileceğini belirtmişti.

Bunun ardından başlatılan operasyon kapsamında hava ve karadan gerçekleşen saldırılarla terör odakları yerle bir edildi.
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