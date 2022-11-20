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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı! Maçı dünya liderleri ile birlikte izledi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Al-Bayt Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı. Erdoğan açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin yanı sıra konuk devlet ve hükümet başkanları ile izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı! Maçı dünya liderleri ile birlikte izledi...
Ekleme: 20.11.2022 - 23:27 Güncelleme: 20.11.2022 - 23:37 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı! Maçı dünya liderleri ile birlikte izledi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla izledi.

Törende, Katar Emiri Al Sani bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı! Maçı dünya liderleri ile birlikte izledi...

Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını seyreden Erdoğan, bu sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir süre sohbet etti.

Öte yandan açılış töreni öncesi verilen resepsiyona katılan Erdoğan'ın sohbet ettiği liderler arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı! Maçı dünya liderleri ile birlikte izledi...
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