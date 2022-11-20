Bakan Varank’tan hodri meydan: Suç duyurunsa bulunmayan namerttir!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinin manşetleri hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Varank, “17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler 2. derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikastı yapmaya çalışıyor. Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir!" dedi.

Bodrum'da deniz manzaralı 180 bin metrekare büyüklüğündeki arazi için düzenlenen ihaleyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın akrabasının şirketi tarafından kazanıldığını ifade eden Sözcü Gazetesi 'Bu ihale senin şerefine Emmoğlu' manşetiyle dün çıktı. Cumhuriyet Gazetesi ise 'Devasa arazi Varank'ın kuzenine gitti' başlığını attı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinin manşetleri hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Varank resmi Twitter hesabından her iki gazetenin manşetlerinin görsellerini paylaşarak şunları söyledi: '17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler 2. derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikastı yapmaya çalışıyor.'Bakan Varank sözlerini şöyle tamamladı: 'Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir!'