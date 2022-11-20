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Avrupa'nın göbeğinde çirkin saldırı: İslam düşmanlığını cami duvarlarına yansıttılar!

Fransa'nın Orne vilayetindeki Flers kentinde bir camiye İslam karşıtı ve Neonazi içerikli yazılar yazıldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olayı kınarken olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Avrupa'nın göbeğinde çirkin saldırı: İslam düşmanlığını cami duvarlarına yansıttılar!
Ekleme: 20.11.2022 - 21:49 Güncelleme: 20.11.2022 - 21:58 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın göbeğinde çirkin saldırı: İslam düşmanlığını cami duvarlarına yansıttılar!
Orne Valiliğinden yapılan açıklamada, gece geç saatlerde Flers'deki Fransız-Türk caminin duvarlarına İslam karşıtı ve Neonazi içerikli hakaretler yazıldı.

Orne Valisi Sebastien Jalle, cami duvarına İslam karşıtı ifadeler yazılmasını kınadı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter'dan yaptığı açıklamada, yazıları kınayarak, olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, caminin duvarına 'İslam, Avrupa'dan çık dışarı' ve 'Şarlman tümeni' yazıldığını aktardı.
İkinci Dünya Savaşında Nazi Almanya'sı için 'savaşan', ekseriyetle Fransız gönüllülerden oluşan birliğe, 'Şarlman tümeni' deniliyor.

Avrupa'nın göbeğinde çirkin saldırı: İslam düşmanlığını cami duvarlarına yansıttılar!

'UTANÇ VERİCİ VE MÜNFERİT'

Flers Belediye Başkanı Yves Gasdoue, Fransız basınına yaptığı açıklamada, olayı utanç verici ve münferit olarak nitelendirerek, 'Bu yazı hiçbir şekilde Flers'deki ortamı yansıtmıyor. Burada her topluma saygı duyuluyor.' ifadelerini kullandı.

Orne İslam Konseyi Başkanı Hakim Miftah, olayı 'aşağılık' olarak nitelendirerek, derin bir şok içinde olduklarını kaydetti.

Cami derneği Fransız-Türk Dostluk Derneğinin olaya ilişkin şikayette bulunacağı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin ibadet yerlerinin etrafındaki devriyeleri arttırdığı kaydedildi.

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