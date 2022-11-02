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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke
Ekleme: 2.11.2022 - 11:02 Güncelleme: 2.11.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özdağ'ın, Twitter hesabından 9 Mayıs 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.

Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke
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