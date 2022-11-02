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Orta gelir grubu sosyal konut kampanyası! Bakan Kurum: 81 ili kapsayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi.

Ekleme: 2.11.2022 - 16:20 Güncelleme: 2.11.2022 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz' dedi.

Ayrıntılar geliyor...
Orta gelir grubu sosyal konut kampanyası! Bakan Kurum: 81 ili kapsayacak
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