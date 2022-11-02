NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor.



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Genel Sekreter Stoltenberg, bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek; ayrıca Sayın Bakanımızla ve Sayın Milli Savunma Bakanımızla biraraya gelecektir." ifadeleri yer aldı.