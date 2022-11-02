  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,47 - 18,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB eski Genel Sekreteri Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli davasında mütalaa verildi

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin davasın mütalaa verildi. Savcı, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıldan 12 yıl 6 aya kadar, sanık Erkan Duyar'ın ise "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep edildi.

İBB eski Genel Sekreteri Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli davasında mütalaa verildi
Ekleme: 2.11.2022 - 12:32 Güncelleme: 2.11.2022 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
İBB eski Genel Sekreteri Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli davasında mütalaa verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak 2020'de işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak müştekileri aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Yeşim Meltem Şişli ise 'Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım' diyerek suçlamaları reddetmişti.

DAVA AÇILDI
Savcılıkça hakkında dava açılan Yeşim Meltem Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 7 Temmuz 2021 tarihli duruşmada, davanın 19 kadın mağdurundan 18'i şikayetinden vazgeçmişti. Ayrıca hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen İBB'de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar için de 'Görevi kötüye kullanma' suçundan hazırlanan iddianame bu dosyayla birleştirilmişti.

MÜTALAA AÇIKLANDI
Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya avukatlar katıldı.
Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, Yeşim Meltem Şişli'nin 'Gözlüklerinizin marka olduğunu görüyorum. Çantalarınızı da masanın üzerine koyun göreyim. Ne kadar da bekarımız varmış müdür bey. İtfaiye personeliyle buluşturup kaynaştıralım arkadaşları' diyerek inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi suçunu işlediği belirtildi.

3 YILDAN 12 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Mütalaada, İSMEK bölge yöneticileriyle 19 Ağustos 2019 tarihli toplantıdan sonra bölge sorumlularının işlerine son verilmesine kadar olan süreçte, bölge yöneticilerinin yanına akademik danışman görevlendirilerek etkisizleştirilmeleri ve işlerine son verilmesi sonucunu doğuran işlemler bakımından sanıkların 'Görevi kötüye kullanma' suçu işledikleri ve şikayetçilerin birbirleriyle uyumlu beyanları olduğu belirtildi. Savcı, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından 3 yıldan 12 yıl 6 aya kadar, sanık Erkan Duyar'ın ise 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep edildi.

ERTELENDİ
Mütalaaya karşı söz verilen şikayetçi İlknur Özdemir, 'Mütalaaya katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmalarını talep ederim' dedi. Şikayetçi Aile Bakanlığı avukatı da sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verdi. Duruşma ertelendi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesi: Vatandaşın sorfasına oturacağına 10 kilometre yol gitti
Türk zırhlısına yeni varyant: Talibi çok hepsi almak için sıraya girdi
İBB eski Genel Sekreteri Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli davasında mütalaa verildi
Piyasaların seyrini belirleyecek: Herkesin gözü Fed'de
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında İçişleri Bakanı Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke
Hollanda'da polise saldıran PKK'lılar gözaltında
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Verdiğimiz cevaplar çileden çıkardı
'Halk Ekmek' itirafı Murat Ongun'u köşeye sıkıştırdı!
Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım süreci
Bakan Soylu: 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yanıt! 'Hakkımızı helal etmiyoruz!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı! Adım adım gerçeğe dönüşecek!
Başkan Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor.
Bakan Hulusi Akar'dan oyuncu Burak Haktanır'a tebrik!
Azerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildi...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin görevini Belgin Uygur’a devretti
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl diplomasisi' açıklaması! 'Süreci aşacağımıza inanıyoruz!'
Firari FETÖ'cü Said Sefa'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına destek!
Meteoroloji il il açıkladı: Kar, yağmur ve sis uyarısı...

Meteoroloji il il açıkladı: Kar, yağmur ve sis uyarısı...

Kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi

Kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi

Tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren flaş özellik devreye girdi

Tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren flaş özellik devreye girdi

EYT'de hizmet tespit formülü! İşte milyonların merak ettiği soruların yanıtları

EYT'de hizmet tespit formülü! İşte milyonların merak ettiği soruların yanıtları

BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’un her iki yakasında 2 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi yapılacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’un her iki yakasında 2 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi yapılacak!

Elleri kesilmiş halde bulunmuştu... 50 yıllık gizem çözüldü!

Elleri kesilmiş halde bulunmuştu... 50 yıllık gizem çözüldü!