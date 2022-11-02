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Eski Alman şansölyeden Yunanistan'a çağrı: İstesek de istemesek de Türkiye var olacak

Eski Alman Şansölye Yardımcısı Joska Fischer, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğini değerlendirdi. "Türkiye istesek de istemesek de orada olacak" sözlerine yer veren Fischer, Batı diplomasisinde Başkan Erdoğan'a ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Eski Alman şansölyeden Yunanistan'a çağrı: İstesek de istemesek de Türkiye var olacak
Ekleme: 2.11.2022 - 16:49 Güncelleme: 2.11.2022 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Eski Alman şansölyeden Yunanistan'a çağrı: İstesek de istemesek de Türkiye var olacak
Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli konularda yapılan tartışmalar son günlerde iyice tırmanmış durumda. Her fırsatta Türkiye'yi Avrupa ile ABD'ye şikayet eden Yunanistan ise basın mecralarında bu defa Almanya'nın görüşlerine yer verdi.

Almaya'nın eski Şansölye Yardımcısı Joska Fischer, Yunan basınına konuştu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren Fischer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsetti.

Fischer, Başkan Erdoğan'a ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Erdoğan'a Batı diplomasisinde ihtiyacımız var. Türkiye ile ilişkimiz karmaşık olmuştur" dedi.

"Türkiye istesek de istemesek de orada olacak" diyen Fischer, aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki gerilimi sakinleştirmek için de çağrıda bulundu.

Fischer, "Gerilimi azaltmalı ve ABD'li dostlarımız ile Avrupa için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu bölge hassas ve stratejik bir bölge. Yunanistan'ın derdini anlıyorum ancak gerilimi azaltmalıyız" sözlerine yer verdi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de konuian Fischer, Ukrayna'yı desteklediklerini ifade ederek Ukrayna için bir barış anlaşmasının şart olduğunu ileri sürdü.

Aynı zamanda Fischer'e göre NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) sınırında daimi olan bir tehdit Soğuk Savaş anlamına gelecek.
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