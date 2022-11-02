Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Verdiğimiz cevaplar çileden çıkardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına tepki gösterdi. Komşunun Türkiye'nin aleyhinde konuşmayı sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Miçotakis, pozitif gündeme odaklanma sözü verdi ancak tutmadı. Bu bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerini kullandı. Ayrıca komşunun Ege'deki tacizleriyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. Hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da SETA tarafından düzenlenen “Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası” konulu panelde açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına tepki gösterdi. Komşunun Türkiye'nin aleyhinde konuşmayı sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, 'Miçotakis, pozitif gündeme odaklanma sözü verdi ancak tutmadı. Bu bardağı taşıran son damla oldu' ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:Ege'deki gerilimle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. Hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu.' dedi. Çavuşoğlu, bu yanıtlar ile Atina'nın propagandasının çöktüğünü görmeye başladığını belirtti.Bakan Çavuşoğlu, 'Bizi kıyılarımıza hapseden oldubittiyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Yunanistan'ın hava sahası iddiaları ayrı bir garabet.' ifadelerini kullandı.Yunanistan'ın azınlıkların hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini belirten Çavuşoğlu, 'AİHM kararlarını uygulamıyorlar' dedi.Yunanistan'ın silahlanma girişimleriyle ilgili ilgili konuşan Çavuşoğlu, 'Türkiye'yi karşılarına almak ne demek bilmiyorlar. Biz diyalogdan yanayız ama Yunanistan'ın da samimi olması lazım.' şeklinde konuştu.ABD'nin Yunanistan'a gönderdiği silahlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, 'ABD'ye soruyoruz 'Bunlar Rusya'ya karşı kurulan üsler' diyor. Bunlar inandırıcı değil. ABD'nin terazisi bozuldu, kendilerine uyarılarda bulunduk. ' ifadelerini kullandı.