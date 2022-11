Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...TOGG hakkında konuşan Osman Gökçek, “Öncelikle ülkemiz için çok faydalı bir icraat olduğunu düşünüyorum. İnşallah hepimizin gurur duyacağı bir tablo haline geleceğini düşünüyorum. Devlette çok ciddi desteklerde veriyor. Sayın cumhurbaşkanımız, özellikle bankaların kredi verme noktasında kolaylık sağlanacağını da söyledi. Umut ediyoruz ki ülkemiz için hayırlara vesile olur.” dedi.Sözlerini sürdüren Osman Gökçek, “Tabi bir kesimde hala bir hazımsızlık var. Yani heykel açmayı, bazen de çeşme açmayı çok büyük icraat zannedenler Togg'un bugün yapılan açılışından çok ciddi rahatsızlık duyuyorlar.” dedi.CEM TOKER'İN ‘YERLİ OTO' TWEETLERİ GÜNDEM OLDUCem Toker'in Togg için yaptığı paylaşımlar hakkında konuşan Osman Gökçek, “Buradan Cem Toker'e sormak lazım. Her türlü aşağılamayı ve hakareti kabul edeceğim demişsiniz. Tabi genel itibariyle cumhur ittifakına oy verenlerde böyle bir kültür yok. Size hakaret etme gibi bir kültür yok. O kültür size ait. Tabi o yüzden bir alışkanlık olmuş, kendisine hakaret edilmesini istiyor. Şimdi, şuan da size ne demek lazım? Hangi sözleri sarfetmek lazım?” şeklinde konuştu.Cem Toker'in yaptığı paylaşım hakkında konuşan Gökçek, 'Siz eğer şerefliyseniz, bu söylediğiniz sözün arkasındaysanız Cem Toker, o zaman TKP'ye üye olun ve İstiklal Caddesi'nde gazete dağıtın. Görüyorsunuz, kendi ülkesine bu kadar güvenmeyen bir zihniyet var karşı tarafta. Kendi hükümetine güvenmeyen bir zihniyet var ama her söylediğini de yapan bir Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti hükümeti, cumhur ittifakı var. Şimdi böyle bir durumun içindeyiz, öyle şeyler söylüyorlar ki, daha bundan bir hafta, on gün önce Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında ‘Bunların bana yaptığı bir fabrika gösterin' diyordu.' ifadelerini kullandı.KILIÇDAROĞLU ‘MİLLETİ KANDIRIYORLAR' DEMİŞTİKılıçdaroğlu'nun Togg hakkındaki sözlerine tepki gösteren Osman Gökçek, “Bakın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun televizyonlara çıkıp bütün milletimizden özür dilemesi lazım.Her seferinde aynısını yapıyor. Aleni olarak yalan söylüyor. Aleni olarak yapılan icraatleri yokmuş gibi anlatmaya çalışıyor. Hani nerede araba diyor. İşte geldi, Sayın Cumhurbaşkanı bindi arabayı kendisi kullandı. Sayın Bahçeli aracı kullandı. Bunları da mı görmüyorlar... Her dedikleri lafı çürüten, bir anlamda dedikleri lafları onlara yedirten, icraat yapan bir hükümet var. Ama buna rağmen hiç utanmaları yok, hiç bu konu ile alakalı kızarmaları yok.” dedi.YILMAZ ÖZDİL TOGG'U HEDEF ALDIYılmaz Özdil'in alaycı paylaşımına tepki gösteren Osman Gökçek, “Bu bir aşağılık kompleksi. Yılmaz Bey, zamanında bir laflar söylenmişti, Esad'a karşı. Ben orada çıkışını çok beğenmiştim, milli bir duruş sergilemişti. Şimdi ben Yılmaz Bey'den beklerdim ki, evet karşı cenahın can siperhane onlar için mücadele eden yazarlarından birisi. Şimdi bakın ‘Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun.' bu bir aşağılık kompleksi. Çünkü, Yılmaz Özdil'in şuan da CHP zihniyetinde inandığı hiç kimse böyle bir icraat yapamıyor. Bu, bunun dışa vurumudur. Bırakın Allah aşkına bisiklet yapın. Bisiklette yapamazsınız. Siz daha vatandaşın çukurlu yollarını yapamıyorsunuz. Kanalizasyon sorunlarını çözemiyorsunuz. Bırakın bu işleri çözmeyi... Neymiş ‘Bunun adı da Reco olsun.' sırf dalga geçmek için böyle tweetler atıyorlar. Siz karşı cenahın önemli yazarlarından birisiniz yakışıyor mu? Böyle bir icraate alkış yapmak lazım, buradaki kişileri tebrik etmek lazım. Ama malesef böyle bir yazar tayfası da var bunu herkesin görmesi lazım.” şeklinde konuştu.KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL İFTİRAKılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu iftirasına tepki gösteren Gökçek, “Bir ülkeye böyle bir iftira atılabilir mi? Emniyete, jandarmaya, içişleri bakanına böyle bir iftira atılabilir mi? Bunun için elinizde bir görüntünüz mü var? Bununla alakalı yapılan bir anlaşmayı mı biliyorsunuz? Bununla alakalı elinizde bir ispat mı var? Şimdi bunlar olur der ki, ‘Benim elimde böyle bir şey var, işte bu da bunun ispatı' der orataya çıkartır. O zaman dersiniz ki, bu ispatı olan kişi kim? A kişisi, b kişisi, c kişisi... Bununla ilgili bir soru iletebilirsiniz ama namusu, şerefi, haysiyeti ile ailesiyle bir arada yaşayan emniyet mensuplarına, içişleri bakanına, jandarmaya bu kadar fütursuzca bir yalan atılamaz. Neymiş efendim, onların parası gelmiş, cari açık kapanıyormuş. O zaman sizin İBB'nin cenaze aracında yakalanan uyuşturucu maddeler için ne diyeceksiniz Sayın Kılıçdaroğlu? Bizim şimdi Ekrem İmamoğlu'nu uyuşturucu satmakla mı suçlamamız gerekiyor? Böyle bir şey olabilir mi?” dedi.Sözlerine devam eden Gökçek, 'Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dil, ülkeyi bölen, insanları ayrıştıran, kavga ve dövüşün yolunu açan bir konuşma tarzıdır. Değerli jandarmalarımız bugün kırsalda. Aileleri burada bekliyorlar... Gurbette bekleyen, mücadele eden bir çok jandarma kardeşlerimiz var. Şimdi o kardeşlerimizi uyuşturucu satıcısı olmakla itham ediyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kendilerinin gazeteci sıfatıyla önümüze koydukları teröristler, bizim emniyet binalarımıza saldırdı. Sen arıyorsan kendinde ara böyle insanları. Kalkıpta, bir devleti uyuşturucu satıcısı olmakla itham etmek ne demektir? Cari açığı böyle kapattılar gibi bir yalan söylemek ne demektir? Bunun ispatı nerede? Maalesef bununla alakalı diyecek kelime bulamıyorum. Bu bir siyaset değil, bu siyaset tarzı da değil.” ifadelerini kullandı.CHP'Lİ İBB'DE HALK EKMEK FİYASKOSUOsman Gökçek, “Buradan özellikle Özgen Nama beyefendiye seslenmek istiyorum. Bugün, kendisi ile telefon konuşması yaptık. İçeriği konuşmayın dediler, bende içeriği konuşmuyorum. Halk ekmek fabrikası ile alakalı olarak müthiş bir yalan furyası var ortada. Bu yapıldı denilen halk ekmek fabrikası, Ak Parti döneminde yapıldı. Herkese çıkıp dediler ki ‘biz yaptık'. Bu fabrikanın yüzde 46'sı Ak Parti belediye döneminde yapıldı. Yıl 2018, bu fabrikanın yapılması için, bu tesisin finansmanına dair konuyu gündeme getiriyor Ak Parti'liler... CHP bu tesisin yapılmaması için ‘hayır' oyu veriyor. 'Hayır' oyu verenlerden bir isim de Ekrem İmamoğlu. Bu tesis şimdi tamamlanıyor ve diyorlar ki ‘bu tesisi biz yaptık ama biz engelleniyoruz'. Kılıçdaroğlu'da açılışta diyor ki, ‘bu engellemelere rağmen bu tesisi yaptığı için İmamoğlu'na teşekkür ediyorum.' Bu tesisin yüzde 46'sını zaten Ak Parti yapmış engellemesi mümkün değil.” dedi.Gökçek, 'Ak Parti İl Başkanı Osman Bey'e teşekkür ediyorum. Bu fabrika çalışmıyor dedim ve iddia ettik. Sayın İl Başkanı da iddiaa etti. 90 günlük kaydı istedik ve gerçekten çalışmadığını bulduk. Nasıl bulduk? Sayın Murat Ongun'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Melisa Bağcı ile Sayın İstanbul İl Başkanı Osman Bey'in yaptığı programdan sonra arayıp cevap hakkını kullanmak istemiş. Bununla alakalı Melisa Bağcı'ya da bir beyanatta bulunmuş.” dedi.MURAT ONGUN İTİRAF ETTİMurat Ongun verdiği röportajda “Yazın tabi İstanbul nüfusu azaldığı için, yani o banttan halk ekmek üretme ihtiyacı hissetmedik. Güvenlik kamerası vardır herhalde. Mesela orası ekmek üretmiyor da İstanbul'da bir ekmek sıkıntısı mı yaşandı veya sahte bir fabrika mı açıldı? Yok öyle bir şey. Orası dört banttan oluşan bir fabrika, zaten bir bantı çalışıyor. Ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da, yani insanlar memleketine ya da tatile gittiği için orada herhangi bir üretim yapma ihtiyacı hissetmedik. Konu o yani. Ama artık üç bantı da çalışıyor, geldi o parça. Size videoyu attığım gün çalışmaya başladı. Çarşamba ya da Perşembe olması lazım.” ifadelerini kullanmıştı.Röportaj hakkında konuşan Osman Gökçek, “Şimdi Özgen Nama'ya soruyorum. Çıktın şov yapıyorsun. ‘Gel, Osman Bey gir içeri üretimi gör' dedin. Murat Ongun diyor ki, ‘Burada üretim yok' diyor üç aydır. Ee peki talep yoksa niye fabrika açıyorlar. Talebi olmayan bir fabrikayı mı açtılar? Ben demiyorum Murat Ongun diyor. Sayın İstanbul İl Başkanı Osman Bey oraya gitmiş olmasa, bu fabrikanın altı ay daha açılıp açılmayacağını nereden bilecektik biz? Telaşa bindiler. İstanbul İl Başkanı, tabiri yerindeyse bağırttıra bağırttıra fabrikayı açtırdı bunlara. Bu lafımı unutmayın. Bu mesele budur. Şimdi Özgen Nama çıkıp yayına bağlansın. Murat Ongun'un dediklerine cevap versin. Ben Murat Ongun'a teşekkür ediyorum dürüst davranışından dolayı.” ifadelerini kullandı.ÖZGEN NAMA İŞLETEMEDİKLERİ FABRİKAYI TANITTICHP'li Özgen Nama'nın fabrika tanıtımı yaptığı videosu hakkında konuşan Osman Gökçek, “Nerede 90 günlük kaydın? Bir 90 günlük kaydını çıkartın şu fabrikanın. Yalan! Çünkü çalışmıyordu.” dedi.CHP'Lİ VEKİLLER MAHKEMEYİ BASTIYalova'da gerçekleşen mahkemeyi basan CHP'li vekillerin, mahkemeyi basmasına tepki gösteren Gökçek, “Bir mahkemede, hakime, savcıya bu hadsizliği yapmak nasıl bir şey? İşte CHP iktidarının hukuk üstünde neler yapabileceğinin en büyük göstergesi. Oraya giden vekillerin şecerelerine bakalım. Ali Mahir Başarır, ‘cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış ben değer biçemiyorum' diyor. Devletin ordusuna ‘satılmış' diyen bir adamdır Ali Mahir. Oraya giden bir diğer isim, Veli Ağbaba. terör ile iltisaklı kişileri bize ‘gazeteci' diye yutturmaya kalktı... Canan Kaftancıoğlu, terörist Sakine Cansız için, PKK terör örgütünün kurucusu için, öldükten sonra ölümüyle ilgili övgülü tweetler attı... Gamze Akkuş İlgezdi, terörist cenazelerinde hüngür hüngür ağlıyordu... Murat Emir, öldürülen teröristler için ‘En azından yargılanma hakkı vardı' diyor. Muharrem Erkek, bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun' diyor. Farkında mısınız hepsinin ortak bir noktası var devlete karşı. Birisi devletin ordusuna ‘satılmış' diyor, bir tanesi terörist cenazesine gidiyor, bir tanesi ölen teröristler için ‘yargılanma hakkı vardı' diyor. Ve bunlar gidiyor bir mahkeme basıyorlar. Bunların iktidarı, mahkemelere, adalete bu tür baskıların olduğu bir dönem olur.” şeklinde konuştu.