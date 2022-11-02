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Başkan Erdoğan Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışına katıldı: Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturuldu

Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, serginin 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulduğunu ifade etti, "Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan sporcu ve seyircilerin dostluğudur'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışına katıldı: Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturuldu
Ekleme: 2.11.2022 - 14:48 Güncelleme: 2.11.2022 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışına katıldı: Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturuldu
Türk Futbol Tarihi Sergisi, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Erdoğan, 'Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturuldu. Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan sporcu ve seyircilerin dostluğudur'' ifadelerini kullandı.

'FUTBOL KARDEŞLİKTİR'

'Bu tablonun hepimizde çok güzel duygular uyandırdığını biliyorum. Aylarca süren çalışmayla bu sergiyi oluşturan arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulmuştur. Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan sporcuların dostluğudur. Aklı ermeye başladığından beri futbolda hem sahada yer alarak hem de seyirci olarak ilgilenmiş biriyim. Bizim dönemimizde öyle futbolcular vardır ki; biz onları sadece yetenekleri ile değil, takım arkadaşlıklarında olan örnek ilişkileri ile hatırlıyoruz. Belkide dünyanın en yetenekli oyuncularından; Lefter üstadımızı seyrediyorduk. Biz Lefter'i orta sahadan gole varıncaya kadar o alanlarda, Lefter dediğiniz zaman akla ne gelir belliydi.'

'ÇOCUKLARIMIZI HER AŞAMADA SPORA YÖNLENDİRECEK MEKANİZMALAR OLUŞTURUYORUZ'

Futbolun ordinaryusu olarak anılıyordu. Rahmetli Baba Hakkı, futbolcuların tamamının ağabeyi olarak görülüyordu. Yılllardır hiçbir maddi kazanç gözetmeden top koşturan Sarıyerli Dozer Cemil... Tutkuyla bağlı olduğu takımının formasının renklerine gönül vermişti. Rahmetli Metin Oktay... Ayrı bir ünvanı hak etmişti. Halit Kıvanç'ın futbol anlatımları bile bir zerafet timsaliydi... Maradona'dan Zidane'a nice oyuncular vardı. Vatandaşlarımızı her aşamada spora yönlendirecek mekanizmalar oluşturuyoruz. Futbolun rekabet duygusunun yanı sıra dostluk ilişkilerinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum.'



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