Başkan Erdoğan, A Para, A Haber, ATV ve A News ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:Her şeyden önce orası fabrika değil mi? Birileri fabrika nerede diyordu ya? Burası fabrika... Togg burada üretilecek, önce Togg'daki bütün mühendisleri, işçileri, teknisyen, teknikerlerle 1300 kişi bir fotoğraf çektirdik. Ardından da fabrikayı gezdik. Fabrikada her şey robotik. Tabandan tepeye, bütün kaynak sistemleri robotik işlemlerle yapılıyor. Boyahanesi de aynı şekilde öyle. İnsan gördükçe iftihar ediyor. Rabbim bizlere elhamdülillah bunları nasip etti, bugünlere ulaştık.TOGG'DA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?Fiyatını sormaya başladılar. Biz de diyoruz ki aceleci olmayalım. Gemlik'te net bir cevap vermiştim. Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edebilecek. Buradaki babayiğitler sıradan masada oturan adamlar değiller, hepsi ülkenin sivrilmiş, saygın iş adamları. Oturacağız ve değerlendirmesini yapacağız. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp adımımızı atacağız.(ÖTV indirimi) A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız. Bir elektrikli araç var önümüzde, bunu teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bizim için önemli bir maharet olacak. 2022'nin temmuz ayıyla birlikte zaten ÖTV indirimi yapılmıştı. Yeni vergi düzenlemesiyle 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini planlayarak yolumuza devam ediyoruz."ALİYEV 2 TANE TOGG İSTEDİ"Ben inanıyorum ki, benim vatandaşım 7 ayrı üretim olacak, bu üretimlerin içerisinde seçenekler sunuyoruz. Bu seçeneklerle de hangisini beğenirse alacak. Sadece otomobil değil, renklerde de seçenek var. Renklere de arkadaşlarımız derslerini iyi çalıştılar. Hepsine değişik renkleri koydular. Yalnız bir tanesini eksik bırakmışlardı, Karadeniz... Rize mi olsun Ayder mi olsun dedik, çalıştık. Çünkü yeşil eksik. Yeşilin olmadığı bir çeşit olamaz. Niye ülke Türkiye, yeşiller ülkesi. Biz tabi hanımefendiye sorduk, eşim kırmızı dedi. Dolayısıyla da kırmızıda karar kıldık. İkinci bir teklif geldi o da İlham Aliyev'den. 2 araba da ben istiyorum dedi. Birisini makamımda kullanacağım diğeri de daire kullanılacak dedi. Renk konuşmadık, sanırım eşine soracak."TOGG İLE 160 KM HIZA KADAR ÇIKTIM"Araç bulunduğu noktada, birilerini şımartmayalım da, olduğu yerde dönüyor. Hiç döndüğünün farkında değilsin ama o denli huzurlu o denli rahat bir araç. Aşırı süratlı gitmedik ama ben 160'a kadar çıkmıştım. Hiç hissetmiyorsun. Ya Honda ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar, 2 beyin tümüyle Togg'a kumanda ediyor. Ellerine sağlık. Birimler arttıkça, eleman sayısı da artacak. Buradan 4,8 saniyede 0/100 kilometreye ulaşabiliyor, o kadar seri.KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: "BAK ÖĞREN, BEN EKONOMİSTİM"Ben bu zatı muhatap almaktan utandım ama onda utanma yok. Tabi ortağı da öyle. Fabrika nerede diyor. İşte fabrika. Otomobil nerede diyor. İşte otomobil. Muhalif liderlerden de sağ olsunlar açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmese de ortağın bir elemanı oradaydı. Fakat muhalif medyadan olanlar da vardı. Onlar da takdir ettiler. Eser dersin eser ortada. Bunun yanında üretilen otomobil dersin o da ortada. Şu an itibarıyla 1300 kişinin ortaya çıkardığı bir eser var ve sen hala görmüyorsun. İşte Allah'ın hükmü aynen tecelli ediyor. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakkı söyleyemez. Çünkü onların kalpleri mühürlüdür. Aynen tecelli ediyor. Biz üretemezsiniz demedik, satamazsınız başladı şimdi de. Bunların hepsine cevabımız var da inanın buna vaktimiz yok. Yazıktır, 20 yıldır Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparken, bir tane fabrikanız var mı diyor? Eline diline dursun ya! Bu kadar eğitimde okullar yaptık, bu kadar hastaneler inşa ettik, yaptık. Kendisi biliyorsunuz SSK'da genel müdürken, ölüleri rehin aldılar. Sizin programlarda da Savaş Ay'ın bir yayını vardı. Ay'ın o yayınında Bay Kemal'ın genel müdürlük dönemiydi... O ölenler, o feryat ederek kan revan içinde kalan çocuk... 7 yaşında mıydı neydi, onu unutamıyorum. Sen busun! Şimdi diyor ki bu kadar para ödeyeceksiniz. Bak öğren ben ekonomistim.Bizim şu anda yap-işlet-devret ile bu eserleri üretenler bu toplam bedeli ortaya koysan, faiz ödemeye kalksan ortadan kalkamazsın. Milli bütçeye en ufak bir yük olmuyor. Eser ortaya çıkıyor, eser ortaya çıkarken taahhüt edilen nedir? Diyelim ki hasta sayısı, eğer yüklenici firma o rakama ulaşamadığı zaman aradaki farkı veriyorsun. Bunları faiz hesaplarına yatırdığında çok daha karlısın devlet olarak.Ayrıntılar geliyor...