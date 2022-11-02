AK Parti’li Yılmaz'dan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e tepki

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Cumhuriyeti yaşatabilmek, sınırları iç ve dış mihraklara karşı korumak için öncelikle güçlü bir ordu ve savunma sistemine ihtiyaç duyulacağı söyledi. Bu sebeple, milli, güçlü ve bağımsız savunma sanayinin çok önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in, "Vizyona bakın, gözlerim yaşardı iki gündür. 2. Yüzyıl vizyonuna; tank, top, İHA, SİHA, vur, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı" açıklamasına tepki gösterdi.Açıklamayı 'skandal' olarak niteleyen ve iyi niyetli bulmadığını ifade eden Yılmaz, "Türk Savunma Sanayi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin çok geniş bir coğrafyada yer almasını sağlayan ve bu sahalarda askeri, teknolojik üstünlüğünü elinde tutmasına imkan tanıyan bir kapasiteye kavuşmuştur. Türkiye, başta terörizmle mücadele olmak üzere, ihtiyaçlarını yerli üretim ile karşılamak ve ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı direnebilmek için savunma sanayine verdiği önemi artırmıştır. Bunun karşılığını da sahada almıştır" dedi.Yılmaz, "Tabi bu durum, ezelden beri topraklarımızda gözü olan emperyalist ve sömürgeci devletler ile bunların maşa olarak kullandığı terör örgütlerini rahatsız etmiştir. Bu durumdan, bize karşı her fırsatta terörü destekleyen, Mavi Vatan'da etkin olmamızı istemeyen ülkelerin ya da PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin rahatsızlığını anlamak güç değil. Ancak, Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanının, parti mensuplarının, milletvekillerinin ya da Belediye Başkanlarının takındığı tutumu anlamak gerçekten güç" diye konuştu.Milletvekili Yılmaz, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in bir süre önce PKK üyeliği suçlamasından tutuklandığını anımsattı. Belediye seçimlerinden sonra Başkan Vahap Seçer'in, 4 bin civarında belediye personelini işten çıkardığını hatırlatan Yılmaz, "Mersin'de, HDP ve İyi Parti aday göstermeyerek, CHP'nin adayı Vahap Seçer'i destekledi. Tabi bu desteğin karşılığı olarak HDP de belediyeden yüzlerce kontenjan aldı. İhtimal odur ki, Başkan Vahap Seçer de, bu atmosferden fazla etkilenmiş. Bizleri üzen, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde bugün sözde siyaset yapanların, terörist eylem ve söylemlerle bu ülkeyi yok etmek için hareket edenlerle birlikte olması, aynı dili kullanması ve aynı tutum ve davranışı sergilemesidir. Güvenlik güçlerimiz, savunma Sanayimiz, özellikle de insansız hava araçlarımız, bizim gururumuz ve vizyonumuzun vazgeçilmez parçalarıdır. Savunma sanayimizin son 20 yılda yerlilik oranının yüzde 15'de yüzde 85'e yükselmesi sizi neden rahatsız ediyor?" diye konuştu.Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP'nin bir milli güvenlik sorunu olduğunu iddia etti. CHP'nin, demokrasinin erkleri ve devletin kurumlarıyla kavgasının hiç bitmediğini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Bir yanda Mersin'i PKK'nın arka bahçesi yapmaya çalışan seçilmiş bir Belediye Başkanı, diğer yanda yargı erkini tehdit eden, parmak sallayan seçilmiş bir Milletvekili CHP'yi ve Mersin'i ne hale getirmiştir. Güzel memleketime bu zihniyette bir belediye başkanının ve mahkeme basan bir milletvekilli yakışmıyor, Mersin'imiz kaybediyor. CHP, durduğu yer itibariyle bir milli güvenlik sorunudur derken, boşuna konuşmadık, konuşmuyoruz" dedi.