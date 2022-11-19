Sakarya'da elektrikli scooter faciası: Yolcu treninin altında kaldı

Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkiinde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen olayda, kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez, yolcu trenin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tren seferleri durduruldu. Bölgede yapılan incelemeler sonrası genç kızın parçalanmış cesedi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü.Genç kızın kullandığı elektrikli scooter ise polis ekiplerince ekip aracına götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.