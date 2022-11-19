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Kırklareli'nde polisten kaçan araçlarda 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu iki araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekleme: 19.11.2022 - 20:40 Güncelleme: 19.11.2022 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
Kırklareli'nde polisten kaçan araçlarda 4 düzensiz göçmen yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Kofçaz ilçesinden kent merkezine giden iki aracı durdurmak istedi.Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli sürücünün kullandığı 34 EKB 856 plakalı hafif ticari araç, kovalamacada polis aracına çarpıp kaçmaya devam etti.Karahıdır Mahallesi'nde sol ön lastiği patlayan aracın sürücüsü ve düzensiz göçmenler yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince sürücü ile uyrukları henüz belirlenemeyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.Durdurulan aracın arka plakasının ters takıldığı görüldü.Diğer araç ise ekipler tarafından İstasyon Mahallesi'nde durduruldu. Bu araçtaki sürücü ve 1 düzensiz göçmen de yakalandı.Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi
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