İran'ın Türkiye sınırında 4.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 4.0 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, deprem saat 12.13'te kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevredeki kentlerde de hissedildiği belirtildi.