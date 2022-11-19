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İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı'nın, 2023 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi.

Ekleme: 19.11.2022 - 01:18 Güncelleme: 19.11.2022 - 01:22 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 yılı bütçe tasarısının kabul edilğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi!

'TASARI KABUL EDİLDİ'

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı kurumların 2023 yılı bütçe tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sn. Cevdet Yılmaz'a, milletvekillerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum'
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