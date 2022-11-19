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Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordum

İstanbul Üsküdar'da özel bir araçla direksiyon eğitimi alan sürücü karşısında İETT otobüsünü görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda işyerinin tentesini indiren Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızına çarpıp yaraladı. Baba Demir, yaşadığı dehşet anları anlattı...

Ekleme: 19.11.2022 - 21:25 Güncelleme: 19.11.2022 - 21:43 / Editör: Ozge Selin
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordumKaza 15 Kasım Salı günü saat 15.00 sıralarında Küplüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre özel bir araçla direksiyon eğitimi alan kişi ara sokaktan çıktığı sırada İETT otobüsünü görünce panikleyerek gaza bastı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden acemi sürücü, işyerini önündeki kaldırımda işyerlerinin tentesini indiren baba ve kızına çarptı. Kazada baba Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızı yaralandı. Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada 6 yaşındaki Elvinsu'nun ayağı kırılırken baba Demir'inde vücudunda ezilmeler oldu. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Orhan Demir şikayetçi olduğunu belirterek 'Kızımla birlikte dükkana iniyorduk. Güneş meyveleri vurduğunu görünce tenteyi aşağıya indirmeye çalışıyordum. Bu sırada aracın son sürat geldiğini gördüm.' dedi. 

Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordum

Baba Demir şu ifadeleri kullandı: 'Bu kadın sürücü bir direksiyon hocasıyla birlikte sokakta eğitim alıyor. Direksiyon ders almaya çalışıyor. O arada hocası ona diyor ki 'gaza bas' deyince son sürat gaza basıyor. Direkt böyle üstümüze geliyor kızımla birlikte kaldırımdayız. Tabii şikayetçi olduk. Zaten bizim şikayetçi olmamızın amacı sokak arasında eğitim almak ne kadar doğru olabilir. Bunun eğitimini veren kurslar var, bunun eğitim araçları var. Sonuçta bu işi yapan insanlar var. Onlarla irtibata geçsinler. Her önüne gelen eğitim verirse işte sonucu bu. Yani insanların hayatını oynamak kadar kolay değiL.

Ehliyeti olan acemi sürücünün direksiyon dersi aldığı kaydedildi. Baba kızın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı:

Ölüsünü arıyordum

Görüntülerde baba ve kızı kaldırımda beklediği sırada bir otomobil hızla gelerek çarpıyor. Ambulans gelerek yaralıları götürüyor.

Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızını ezdi! Dehşet anlarını böyle anlattı: Ölüsünü arıyordum












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