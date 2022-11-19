  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz ile G.Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ekleme: 19.11.2022 - 10:33 Güncelleme: 19.11.2022 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'da kuvvetli (30-50 km/saat, kısa süreli 60 km/saat), Marmara'nın güneyinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya'nın doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ISPARTA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, G.Antep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyon! 11 DEAŞ'lı yakalandı
Karadeniz gazı karaya bağlandı: 700 milyar dolarlık dev enerji
Yerli otomobil Togg için yeni uygulama geliyor: Yüzde 25 indirim olacak
Bakan Soylu CHP'li dört belediyeyi işaret edip açıkladı: Terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış! 'İddiaları ispatlamayan şerefsizdir'
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na olay gönderme! 'Özgürlük Türk milleti ile inşa edilir'
Bakan Soylu açıkladı! 'CHP'li belediyelerin terör örgütlerine yaptıklarını açıklayacağım!'
Çinli Şinhua ajansından övgü dolu sözler! 'Türkiye hiç bir zaman bu kadar ilgi odağı olmadı'
Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon Bakan Soylu'dan sert yanıt
İstiklal saldırısını gerçekleştiren terörist Albashir'in yeni görüntüsü çıktı! Saldırı noktasını böyle belirlemişler!
Bakan Fatih Dönmez 'Gurur vesilesi' diyerek duyurdu! Karadeniz gazında son viraj!
Cumhurbaşkanı KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: TDT'de gözlemci üye olunmasıyla aile fotoğrafımız tamamlandı!
Bakan Soylu’dan HDP’li Turan’a çok sert tepki! 'Otur aşağıya terörist bozuntusu'
Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü!
Macron'un Fransızlara 'kibirli' demesi ülkeyi karıştırdı! Elysee Sarayı'ndan açıklama!
'Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgası büyüyor! İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan CHP'ye 'sınırları zorluyorlar' çıkışı!
Bakan Kirişci açıkladı! Cumhurbaşkanımızın ağzına bakan bir dünya var
İzmir yağmura teslim oldu
Bakan Soylu'dan HDP'li Garo Paylan'a sert cevap: Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir
19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Benzine bir haftada ikinci indirim

Benzine bir haftada ikinci indirim

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak