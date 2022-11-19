19 Kasım 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'da kuvvetli (30-50 km/saat, kısa süreli 60 km/saat), Marmara'nın güneyinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya'nın doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 26°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 22°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MANİSA °C, 23°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANTALYA °C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ISPARTA °C, 16°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 19°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 25°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 18°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 18°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ELAZIĞ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıERZURUM °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 11°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, G.Antep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 16°CÇok bulutlu ve hafif sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 18°CÇok bulutlu ve hafif sağanak yağışlıSİİRT °C, 15°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu