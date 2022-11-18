Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'ta dün yürütülen doğal gaz altyapı çalışması sırasında bir binanın doğal gaz kutusunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen daire, gazeteciler tarafından görüntülendi.Binanın zemin katında bulunan dairenin duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların küle döndüğü görüldü.Bu arada, bugün İGDAŞ ekipleri patlama ve yangının yaşandığı sokakta onarım çalışmalarına başlarken, çevik kuvvet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.Olayda yaralanan Kemal Sivri, patlamanın şiddetiyle evin alev topuna döndüğünü belirterek, 'Biz üst kattaki dairemizde oturuyorduk. Patlamadan sonra herkes kaçmaya çalıştı. Tabii yaralandık, alt katta oturanlar daha çok yara aldı.' dedi.İstanbul'da doğal gaz patlamasında büyük çapta hasar gören ev görüntülendi