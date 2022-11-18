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Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Salihi: PKK'nın varlığı Türkmenler için tehdittir

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük'ün kuzeyinde varlık göstermesinin Türkmenler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Ekleme: 18.11.2022 - 01:16 Güncelleme: 18.11.2022 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Salihi: PKK'nın varlığı Türkmenler için tehdittir
Irak Meclisi'ndeki Türkmen Grup Başkanı olan milletvekili Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Kerkük'ün kuzeyindeki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salihi, Kerkük'ün kuzeyinde daha önce varlık göstermeye başlayan ve her geçen gün varlığını artıran terör örgütünün artık Türkmenlerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını kaydetti.

Kerkük-Süleymaniye arasında PKK, Kerkük-Erbil arasında ise PJAK terör örgütü unsurlarının varlık gösterdiğine dikkat çeken Salihi, bunun Irak'ın toprak bütünlüğü için tehdit unsuru olduğunu ifade etti.

Kerkük'e bağlı Şuvan ile Kara İncir nahiyeleri ve Musul'a bağlı Mahmur ile Sincar ilçelerinde terör örgütlerinin bulunmasına göz yumulmaması gerektiğini vurgulayan Salihi, yeni kurulan hükümetin bu örgütlerin varlıklarına müdahale etmesinin zaruretine işaret etti.
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