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Fondaş gazeteci Ruşen Çakır'dan 'İYİ Parti' çıkışı: Bazı milletvekillleri ile teşkilat yöneticileri...

Muhalefete yakınlığı ile bilinen fondaş gazeteci Ruşen Çakır, bugünkü yayınında dikkat çeken sözler kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti'ye yaptığı çağrı ile ilgili konuşan Çakır, İYİ Parti'den bazı milletvekilleri ile teşkilat yöneticilerinin bu çağrıya uyabileceklerini kaydetti. Ruşen Çakır, İYİ Parti'nin dışında da çağrıya icabet edecek kişilerin olacağını söyledi.

Fondaş gazeteci Ruşen Çakır'dan 'İYİ Parti' çıkışı: Bazı milletvekillleri ile teşkilat yöneticileri...
Ekleme: 18.11.2022 - 00:17 Güncelleme: 18.11.2022 - 00:30 / Editör: Ozge Selin
Fondaş gazeteci Ruşen Çakır'dan 'İYİ Parti' çıkışı: Bazı milletvekillleri ile teşkilat yöneticileri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İYİ Parti'nin 6'lı masadaki pozisyonuyla ilgili, 'Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür' diyerek, yerli ve milli bir duruş sergileme çağrısında bulunmuştu.

Muhalete yakınlığı ile bilinen gazeteci Ruşen Çakır bugün yaptığı yayında, İYİ Parti'den bazı milletvekilleri ile teşkilat yöneticilerinin partisinden bağımsız olarak bireysel olarak bu çağrıya uyabileceklerini kaydetti.

Ruşen Çakır, 'İYİ Parti'nin içerisinden bazı kişiler, bazı teşkilat yöneticileri ve bazı milletvekilleri bunu yapabilirler, bireysel olarak yapabilirler. İYİ Parti'den bu davete icabet edecekler çıkabilir. İYİ Parti'nin dışında da bu olabilir' çıkışında bulundu.

Fondaş gazeteci Ruşen Çakır'dan 'İYİ Parti' çıkışı: Bazı milletvekillleri ile teşkilat yöneticileri...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İYİ PARTİ'YE YERLİ VE MİLLİ DURUŞ ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan bugün şu ifadeleri kullanmıştı:

'Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İyi Parti'nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.'

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Fondaş gazeteci Ruşen Çakır'dan 'İYİ Parti' çıkışı: Bazı milletvekillleri ile teşkilat yöneticileri...
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