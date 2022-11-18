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Dışişleri'nden Gazze'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de mülteci kampında meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Ekleme: 18.11.2022 - 01:18 Güncelleme: 18.11.2022 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden Gazze'ye taziye mesajı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de Cebaliye mülteci kampındaki bir binada 17 Kasım gecesi çıkan yangın sonucu; aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Filistin halkına ve Filistin Devleti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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