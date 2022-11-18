Bakan Soylu açıkladı! 'CHP'li belediyelerin terör örgütlerine yaptıklarını açıklayacağım!'

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım.' açıklamasını yaptı.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyonda sunum yaptı.CHP'Lİ BELEDİYELERİ İŞARET ETTİBakan Soylu, CHP'li belediyeleri işaret ederek çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Soylu, 'Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım' dedi.HDP'YE SALVOLARKomisyonda sunum yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li Habip Eksik'in ayağının polis tarafından kırıldığını öne süren HDP vekili Rıdvan Turan arasında sert bir tartışma yaşandı.'İFTİRA EDİYORSUNUZ AYAĞINI SİZ KIRDINIZ''İftira ediyorsunuz. Onun ayağına siz bastınız, siz kırdınız.' diyen Bakan Soylu, 'İspat etsenize, ayağına siz bastınız. Aynısını yaptınız Şırnak'ta. İftira ettiniz, yalan söylediniz.' ifadelerini kullandı.'HEPİNİZ TERÖRİSTSİNİZ'Turan'ın karşısında el kol sallaması sonrası sinirlenen Bakan Soylu, 'Elini kaldırma terbiyesiz. Otur aşağıya terörist bozuntusu. Sabah akşam askeri, polisi suçluyorsunuz. Teröristler sizi. Hepiniz teröristsiniz. Otur aşağıya. Seni Amerika'nın oyuncağı seni.' diye konuştu.