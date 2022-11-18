Aslı Baykal'ın açıklamaları ne anlama geliyor? CHP'li Sevigen'den flaş sözler! 'Altılı masadan bir hayır gelmez'

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu. Baykal, 'Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız.' ve 'Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır.' ifadelerine yer vermişti.'BU ALTILI MASADAN BİR ŞEY OLMAZ'23. dönem CHP Milletvekili ve CHP'nin Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Sevigen, Aslı Baykal'ın çok konuşulan açıklamalarını da değerlendirdi. Aslı Baykal'ın yaptığı açıklamaya ilişkin konuşan Sevigen, 'Aslı Hanım, demek istiyor ki 'Bu altılı masadan bir hayır gelmez, bu altılı masadan bir şey olmaz.' Millet İttifakı'na oy verin veya vermeyin olarak yorumlamam ama altılı masadan bu millete bir hayır gelmeyeceğini söylemiş.' dedi.'İSTİFADAN BABASININ DA HABERİ YOKTU'Aslı Baykal'ın istifasını değerlendiren Sevigen, 'Partiden ayrılması gayet normal. Ülkesine sahip çıkan insanlar ülkenin kurucusu olduğu partiden yavaş yavaş uzaklaştırılıyor. Aslı Hanım da dayanamadı. Babasın da haberi yoktu. 'İstifamı daha önce söyleseydim beni engellerdiniz' diyerek istifa kararını saklamış. Doğduğundan beri içerisinde yer aldığı partiden ayrılmak kolay değil.' dedi.'BU CHP ATATÜRK'ÜN KURDUĞU CHP Mİ?'Sözlerini sürdüren Sevigen şu ifadeleri kullandı:'Acaba bu CHP, Atatürk'ün kurduğu, Deniz Baykal'ın görev yaptığı CHP mi? İşçiden yana, ulusal çıkarlardan yana CHP mi? Bu nedenle insanlar partinden ayrılıyor. Zaten bizi uzaklaştırdılar. Aslı Hanım da bunlara ortak olmamak için istifa etti.Aslı Hanımın hiçbir partiye karşı angajmanı yoktur. Ben şu partiye gideceğim, şurada görev yapacağım diye. Aslında duruşunu ifade etmeye çalışıyor. Gerek Libya, Mavi Vatan konusunda Deniz Baykal'ın duruşu belli. Ancak ben onun siyaset içerisinde kalmasını istiyorum. Bu ülke için söyleyecek sözü olanların susmaması gerekiyor. Onu teşvik ediyorum, cesaretlendiriyorum.'