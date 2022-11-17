Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan üçü terör örgütü üyesi 19 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan üçünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu 19 kişinin yakalandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.