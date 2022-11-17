İstiklal'deki kanlı saldırı! Bombalı teröriste evi kiralayan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan Terörist Ahlam Albashır emniyetteki işlemleri işlemlerinin tamamlandı.Terörist Ahlam Albashır ve beraberindeki 48 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayına sevk edilmişti. Hacı kod adlı teröristin talimatları doğrultusunda Suriye'den Bilal Hassan adlı teröristle birlikte gelen Ahlam Albashir'in evinde saklayan Ferhat Habeş de adliyeye sevk edilenler arasında bulunuyor.Öte yandan, İstiklal saldırısıyla ilgili Azez'de gözaltına alınan 'Hüssam' adlı teröristin terör saldırısı esnasında İstanbul'da olduğu ve saldırıdan sonra Azez'e kaçtığı ortaya çıktı.SABAH'ın haberine göre; Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'e (23) yardım ve yataklık ettiği ve terör saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edilen ve Azez'de yakalanan Hüssam adlı teröristin fotoğrafına ulaşıldı. Hüssam adlı teröristin terör saldırısı esnasında İstanbul'da olduğu ve saldırıdan sonra Azez'e kaçtığı tespit edildi.