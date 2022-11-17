İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 17 şüpheliye tutuklama talebi

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 49 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 29 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.İfade işlemlerinin ardından savcılık, 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'sini ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten öldürmeye yardım' suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.