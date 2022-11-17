İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

Meteoroloji beklenen kuvvetli rüzgar ve Fırtına nedeniyle 39 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada 'Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.Meteoroloji öğle saatlerinde itibaren Marmara'nın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve Sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sıcaklıkların Marmara ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 kmsa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 kmsa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına(40-80 Kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE 13°C, 20°CSağanak yağışlıİSTANBUL 14°C, 20°CSağanak yağışlıKIRKLARELİ 13°C, 19°CSağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 22°CSağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında) yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 Kmsa), Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 Kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 0°C, 16°CParçalı bulutluDENİZLİ 8°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluİZMİR 12°C, 20°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 15°C, 22°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 2°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Kmsa) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA 2°C, 16°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 0°C, 17°CParçalı bulutluKONYA 2°C, 17°CParçalı bulutluYOZGAT 0°C, 14°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Kmsa) olarak esmesi bekleniyor.BOLU -1°C, 13°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluKASTAMONU -2°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluSİNOP 11°C, 20°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluZONGULDAK 10°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Kmsa) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA 1°C, 19°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmurluSAMSUN 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluERZURUM 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN 3°C, 8°CYağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP 7°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıSİİRT 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluŞANLIURFA 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı