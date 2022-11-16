İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna tepkili yanıt: Size ne? Kendi işinize bakın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soruya "Size ne siz kendi işinize bakın" sözleriyle yanıt verdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HaberTürk ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.'ALTILI MASANIN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİSİYİM'Kendisinin Millet İttifakı adayı olarak seçimi kazandığını belirten İmamoğlu, 'Altılı masanın icraat üreten en önemli temsilcisiyim.' iddiasında bulundu.ADAY SORUSUNA TEPKİLİ YANITmuhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soruya da yanıt veren İmamoğlu, 'Bu oyuna gelmeyelim. Bir buçuk senedir 'Aday kim, adayınız kim?' diyorlar. Size ne! Siz kendi işinize bakın.' ifadelerini kullandı.