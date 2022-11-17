Edirne'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 2 kişi yakalandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 2 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen K.K.T. ve H.T. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlendi.