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Bakan Bilgin: Tahıl krizinin çözülmesi başlı başına büyük bir mesele

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimi ile tahıl krizinin çözülmesinin başlı başına büyük bir mesele olduğunu belirterek, "Bütün bu gelişmeler içerisinde barıştan yana, teröre ve insanlık düşmanlarına karşı bir yerde duruyoruz" dedi.

Ekleme: 17.11.2022 - 13:34 Güncelleme: 17.11.2022 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin: Tahıl krizinin çözülmesi başlı başına büyük bir mesele
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı'na katıldı. Fuara Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut da katıldı. Burada konuşan Bakan Bilgin, İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak, 'Teröre yataklık edenlerin ya da onların yandaşı olanların demokrasi kavramını kirletmeye hakkı yoktur. Onlar, aşağılık bir cinayet eyleminin taraflarıdır. Onların maskesini her ortamda düşürmek mecburiyetindeyiz. Demokrasi ve insan haklarını savunmak için bu bizim temek görevimizdir' dedi.

'AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAPILAN PROJELERİN ÇOĞU EĞİTİMLE İLGİLİDİR'

Fuarın önemine değinen Bakan Bilgin, Türkiye'nin modern bir topluma doğru büyük mesafe katettiğini belirterek, 'Türkiye, 30 yıl içerisinde tarımsal bir toplumdan modern bir topluma doğru demografik olarak büyük bir mesafe katetmiştir ve bu süreç devam etmektedir. Modernleşme, aynı zamanda meslekleşme, endüstriyelleşme demektir. Bu ikisi aynı zamanda eğitimi gerektiren, eğitim organizasyonlarını ve eğitim süreçlerini farklılaştırarak, ileriye taşıyan bir süreçtir. Dolayısıyla mesleklerin niteliksel derinlik kazanması, fevkalade önemlidir. Görüyorum ki; bu Avrupa Birliği ile yapılan projelerin çoğu eğitimle ilgilidir ve meslekleşmeyi fonksiyonel hale getirecek nitelikler kazandıracak bir eğitimdir. Bu, fevkalade önemlidir' diye konuştu.

Bakan Bilgin, gerçekleştirilen projeleri eğitim alanlarından çıkararak, istihdam yaratıcı etkilerini toplumla buluşturacaklarını söyleyip, 'Tabi bu aşamada Avrupa Delegasyonu ile yaptığımız çalışmalarda, bu projeleri daha da ileriye taşıyacak bir program hazırladık. Özellikle doğrudan doğruya iş gücüne farklı nitelikler kazandıracak projeler arka arkaya programımız içerisindedir. Bu programlarda, bu iş birliğini elle tutulur istihdam yaratıcı etkileriyle Türk toplumuyla tanıştıracağız. Bu projeleri, sadece eğitim ortamlarında gerçekleştirilen faaliyetler olmaktan çıkarıp, elle tutulan neticeleri olan projelere dönüştüreceğiz' dedi.

'BARIŞTAN YANA, TERÖRE VE İNSANLIK DÜŞMANLARINA KARŞI BİR YERDE DURUYORUZ'

Türkiye'nin, uluslararası krizlerin çözümünde oynadığı role de değinen Bakan Bilgin, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın girişimi ile tahıl krizinin çözülmesi başlı başına büyük bir meseledir. Türk devlet başkanının burada sorun çözücü bir rol oynaması elbette, Türkiye'nin tarihsel kimliği ile de uyumlu davranışlardır. Bütün bu gelişmeler içerisinde barıştan yana, teröre ve insanlık düşmanlarına karşı bir yerde duruyoruz. Bunu Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirecek, bugün üzerinde konuştuğumuz projeleri çeşitlendirip, daha da zenginleştirmek durumundayız. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye'nin barış kurucu rolünün de daha da büyüyeceğine inanıyorum' diye konuştu.

Bakan Bilgin, konuşmaların ardından fuar alanını ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi aldı.

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