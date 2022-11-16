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Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı

Dünyayı ayağa kaldıran İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı Yunanistan'ın gündemini de oldukça meşgul ediyor. Dün bir Yunan gazetesinde Anna Depola isimli bir Yunan kadının saldırı sırasında yaralandığı; Türkiye'nin tedavi için Depola'dan para istediği ve kötü muamele gördüğü iddia edilmişti. Skandal haber sonrası Yunanistan'a tedavi için giden Depola ise söz konusu iddiaları resmen yalanladı. "Türk doktorlar bana çok iyi baktı" diyen Depola'nın sözlerini ise yine Türkiye'ye iftira atan gazetenin manşete taşıması dikkat çekti.

Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı
Ekleme: 16.11.2022 - 13:54 Güncelleme: 16.11.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı
Pazar günü meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, pek çok insan ise yaralandı. Saldırı dünya gündemini de oldukça meşgul ederken dün Yunan gazetesi Proto Thema'da skandal ifadelere yer verildi.


Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı

Gazete, dün yaptığı haberinde saldırı sırasında yaralanan 39 yaşındaki Anna Depola'nın Türkiye'de bakılmadığını iddia etti. 'Türkler yaralı Yunan kadının hastaneye kaldırılması için para istiyor' isimli haberinde Depola'nın babasının şikayette bulunacağını ifade etti.

Normalde 39 yaşında olan Depola'nın 26 yaşında olduğundan bahsedilen haberde babanın 'Kızımın durumu oldukça kötü. Aldığı yaralar ve bacağındaki yara nedeniyle şokta' dendiği ifade edildi.

Kızın ailesinin avukatı ise yaptığı açıklamada 'Türkiye'de terör mağduru olarak hakların ne olduğunu göreceğiz' ifadelerine yer verdi.

Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı
Bugün ise aynı gazete Selanik'e nakledilen Depola'nın açıklamalarına yer verdi. Depola'nın dünkü iddiaları yalanlayan ifadeleri ise Yunan basınının iftiralarını gözler önüne serdi.

Anne ve babasına kavuştuğu için duygusal anlar yaşayan kadın Türk doktorların kendisine çok iyi baktığına vurgu yaptı. Depola babasının da iddialarının aksine yaralarının çok küçük olduğunu ifade ederek, 'Benimkinden çok daha ciddi olaylar oldu. Bacağımdaki yara hiçbir şey' dedi.

O gün yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden Depola, 'Gördüğünüz gibi gülümsüyorum ve mutluyum. Sadece arkadaşlarıma veda etmek zordu. Ölen yetişkinler ve çocuklara çok üzülüyorum' sözlerine yer verdi. Depola ayrıca tedavisinin ardından İstanbul'a döneceğini belirtti.

Depola'nın annesi ise çocuğunun hayatta olmasından dolayı çok mutlu olduğu söyledi. Çocuklarının Konsolosluk'tan aradığını ve ağlayarak 'Baba hastanedeyim, patlama olduğu sırada İstiklal'deydim' sözlerini duyan aile oldukça panik yaptığını dile getirdi.

Ancak burada da çelişkili ifadeler dikkat çekti. Dün kızının Türkiye'de iyi muamele görmediğini iddia eden baba Fotis Depola, yeni açıklamalarında ise 'Kızım hastanede çok iyi tedavi gördü. Biz buraya gelmesini ve Yunan doktorların bakmasını istedik' dedi.




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